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Cip tıra arkadan çarptı: 1 yaralı

İHA

Samsun'da cipin tıra çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hafif yaralandı.

Cip tıra arkadan çarptı: 1 yaralı

Samsun’da cipin tıra çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hafif yaralandı.
Alınan bilgiye göre, SamsunOrdu karayolu Terme ilçesi Yerli Mahallesi’nde seyir etmekte olan Zeki Öremiş hâkimiyetindeki 06 DD 2829 plakalı cip aynı istikamette giden 55 GU 175 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle karayolunda savrulan cip refüjde bulunan ağaçlara çarptıktan sonra karşı şeritte durabildi. Olay yerine sevk edilen 112 acil servis ekipleri tarafından kontrol edilen Zeki Öremiş’in kazayı hafif yaralı olarak atlattığı tespit edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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