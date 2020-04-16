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Kamu yatırımlarından aslan payı Canik'e Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı: “Zihniyet değişikliğini avantaja çevirip Canik’te olmayanları, merkezi hükümetin de desteğiyle ilçemize kazandıracağız" "Büyükşehir Belediyesi ile birlikte çok ciddi bir imar ve alt yapı çalışması başlattık”

İHA

Samsun'un Canik İlçe Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, zihniyet değişikliğini avantaja çevirip Canik'te olmayanları, merkezi hükümetin de desteğiyle ilçeye kazandıracaklarını söyledi.

Kamu yatırımlarından aslan payı Canik'e Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı: “Zihniyet değişikliğini avantaja çevirip Canik’te olmayanları, merkezi hükümetin de desteğiyle ilçemize kazandıracağız" "Büyükşehir Belediyesi ile birlikte çok ciddi bir imar ve alt yapı çalışması başlattık”

Samsun’un Canik İlçe Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, zihniyet değişikliğini avantaja çevirip Canik’te olmayanları, merkezi hükümetin de desteğiyle ilçeye kazandıracaklarını söyledi.
Merkezi hükümetin yatırımlarından Canik ilçesi aslan payını alacak. Samsun’un gündeminde olan projelerin en önemlileri Canik’te gerçekleşiyor. Bunlardan Millet Bahçesi tamamlandı, Samsun Şehir Hastanesi, Canik Hükümet Konağı ve Gençlik Merkezi ilçede yapılacak, Gülsan Sanayi Sitesi sorunu ise çözülecek.
Başkanlık mazbatasını aldığı ilk günden bugüne kadar geçen 1 yıllık süreci ve Canik ilçesinde yapılacak merkezi hükümet yatırımlarını değerlendiren Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, önemli açıklamalarda bulundu. Göreve geldikten sonra ilk yaptıkları işin Canik Belediyesinde bir zihniyet değişikliğine gitmek olduğunu belirten Sandıkçı, "Bu zihniyet değişikliği ile kurumlar arası koordinasyonu kastediyoruz. İlçeyi biraz içine kapanık yapısından Samsun’a açtık. Tüm kurumlarla iletişimimizi sağladık. Ulaşılır olmayı ve istişareyi önemsiyorduk. Mahalle buluşmalarımızla belediyeyi vatandaşın ayağına götürdük. Karadeniz'de ilk olma özelliği taşıyan Spor Hat Projemizi hayata geçirdik. ‘Haydi Canik Spora Projemiz’ ile binlerce gencimizi sporla buluşturduk. ‘Başkan Okulumda Projemiz’ ile tüm okullarımızın fiziki, teknik eksikliklerini gideriyoruz. Eğitimde kaliteyi artırmak adına gençlerimizin gelişimine yönelik akıl ve zeka oyunları alanında önemli yatırımlarımız var. Türkiye'de örneği olmayan Doğa ve Bilim Okulu Projesi’ni ilçemize kazandırarak eğitimde marka bir ilçe olacağız. Bu konuyla ilgili çalışmalarımız hızlı bir şekilde sürüyor. Milli manevi değerlerimizi ve toplumumuzun sorunlarını önceleyen kültürel faaliyetlerimiz düzenli olarak sürüyor. Bunlarla birlikte yüzde yüz istihdam garantili meslek kursumuzu tamamladık. Bu yönüyle eğitimden kültüre spordan sanata kısa zamanda çok önemli mesafeler kat ettiğimizi söyleyebilirim. Birebir insan odaklı projeleri hayata geçiriyoruz. Sosyal belediyecilik ve yatırım belediyeciliğini aynı anda dengede götürme arzusundayız. Büyükşehir ile ciddi bir entegrasyon sorunumuz vardı, bunu aştık. Şu an Büyükşehir, ilçe ayrımı yapmaksızın birbirimize istişareli ve koordineli bir şekilde yardımlaşarak, sorunlarımızı ve vatandaşın bizlerden beklediği hizmetleri birlikte yapabiliyoruz. Bu anlamda bu zihniyet değişikliğini gerçekleştirdik. Bu uyum neticesinde 2019 yılında 33 kilometre yeni yol yaptık. 2020 yılında da yaklaşık 95 kilometre yeni yol ile yol ağımızı genişletmiş ve yenilemiş olacağız" dedi.

"Büyükşehir ile kentsel dönüşüm ve ciddi bir şekilde alt yapı çalışmalarına girdik"
Başkan Sandıkçı, Canik ilçesinde alt yapı ve imar çalışmalarına ağırlık verdiklerini söyleyerek, "Canik’te imarla ilgili çok ciddi problemler vardı. Tamamlanmayan imar alanları, revize edilmesi gereken bölgeler vardı. Bunların çalışmalarına başladık ve epey bir mesafe aldık. İnşallah bu yıl sonuna doğru Canik’te tüm imarı bitirmiş olacağız. Canik ilçesinin 250 kilo metre karesinde imar plansız bir alan bırakmayacağız" şeklinde konuştu.

Şehir Hastanesi ve Millet Bahçesi
Canik’te yapılacak projelerin birer avantaj olduğuna dikkat çeken Başkan Sandıkçı, "Canik’in mevcut durumunu avantaja çeviriyoruz. Bunu da şuan sahaya yansıtıyoruz. Millet Bahçesi Canik’te yapıldı ve yakında açılışı yapılacak. Milletimizin hizmetine sunulacak. Samsun Şehir Hastanesinin Mayıs ayı itibarıyla proje çalışması başlayacak. Şu anda Düvecik Mahallemizde zemin etütlerine yönelik çalışmalar devam ediyor. Canik’te bir hükumet konağı yoktu. 17 ilçe içinde hükumet konağı olmayan 12 ilçeden bir tanesiydi. İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu’nun da desteğiyle hükumet konağını ilçemize yapacağız. Mayıs veya Haziran gibi ihalesi gerçekleşecek. İlçenin tam ortasında hükumet konağı olacak. Gençlik merkezimiz yoktu. Girişimlerimiz neticesinde, Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun uygun görüşüyle yüzme havuzunun yanında bulunan binayı gençlik merkezine dönüştüreceğiz. Zihniyet değişikliğini avantaja çevirip Canik’te olmayanları, merkezi hükümetin desteğiyle ilçemize kazandıracağız" ifadelerini kullandı.

"Personelimize karşı yüzümüz ak"
Göreve geldiğinde belediyenin mali kriz ile karşı karşıya olduğunu anlatan Sandıkçı, "Personelimizin geriye dönük 23 ay maaş alacağı vardı. Biz göreve geldikten sonra personelimiz her ay düzenli olarak maaşını aldı. Geçmişe dönük maaş borçlarını kapattık. Dolayısıyla hizmet üreten personelimize karşı yüzümüz ak. Çalışanlarımızın da bize karşı güveni arttı. Bu da Belediyemizin performansını artırdı. Canik’te bir ekip olmayı başardık. Bunun sahaya yansıdığını düşünüyorum. Gönül Belediyeciliği düsturuyla çalışan birbirine kenetlenmiş dev gibi bir ekip olduk. Vatandaşımıza hak ettiği hizmeti sunacağız” diye konuştu.

Korona virüs ile mücadele ve yardım çalışmaları
Korona virüs ile mücadele çalışmalarına da değinen Sandıkçı şunları söyledi:
"Özellikle bu son 3 ayda dünyayı etkisi altına alan korona virüs nedeniyle biraz daha bu alana yoğunlaştık. Virüs nedeniyle alınan tedbirler doğrultusunda mağduriyet yaşayan vatandaşlarımıza yönelik sosyal yardımlarımız var. Normal zamanda var olan sosyal yardım faaliyetlerimizi 2 katına çıkardık. Dezenfeksiyon çalışmaları, antibakteriyel sabunlu su ile yıkama, ‘Evde Kal, Kitabını Al’ kampanyası, ekmek dağıtımı gibi birden çok alanda kapsamlı şekilde çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Önceliğimiz insanımızın memnuniyeti ve sağlığı. Hep birlikte konulan kurallara uyarak hayatı hızla normale çevireceğiz."

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