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Koronavirüsü yenen doktor, alkışlarla taburcu edildi

DHA

Ayhan AYDEMİR/BAFRA (Samsun), (DHA)SAMSUN'un Bafra ilçesinde, tedaviyle koronavirüsü yenen doktor Mithat Ulukan, meslektaşları ve sağlık çalışanları tarafından alkışlarla taburcu edildi.   Aile Sağlığı Merkezi'nde görev yapan doktor Mithat Ulukan'a yüksek ateş şikayeti üzerine yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Tedavi altına alınan Ulukan, 14 günün sonunda sağlığına kavuştu. Ulukan, bugün meslektaşları ve sağlık çalışanları tarafından alkışlarla hastaneden taburcu oldu. Tedavisinde görev alan tüm ekibe teşekkür eden Ulukan, "Emeğinize sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Kendinize de çok...

Koronavirüsü yenen doktor, alkışlarla taburcu edildi

<br>Ayhan AYDEMİR/BAFRA (Samsun), (DHA)SAMSUN'un Bafra ilçesinde, tedaviyle koronavirüsü yenen doktor Mithat Ulukan, meslektaşları ve sağlık çalışanları tarafından alkışlarla taburcu edildi.  <br>Aile Sağlığı Merkezi'nde görev yapan doktor Mithat Ulukan'a yüksek ateş şikayeti üzerine yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Tedavi altına alınan Ulukan, 14 günün sonunda sağlığına kavuştu. Ulukan, bugün meslektaşları ve sağlık çalışanları tarafından alkışlarla hastaneden taburcu oldu. Tedavisinde görev alan tüm ekibe teşekkür eden Ulukan, "Emeğinize sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Kendinize de çok dikkat edin" dedi.DHA-Genel Türkiye-Samsun / Bafra Ayhan AYDEMİR<br>2020-04-16 11:12:52<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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