20 yıllık sorun çözüldü Terme'de modern şehircilik başlıyor

Samsun’un Terme ilçesinde modern şehircilik için gereken adımlar atıldı. İlçede, yaklaşık 20 yıldır çözüm bekleyen siteleşme ve kat sorunu çözüme kavuştu.

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, imar planında yapılan değişikliğe dair kararın Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından onaylanmasının ardından ilçenin gelişiminde önemli bir paya sahip nitelikli konut sorununu çözdüklerini açıkladı.



Özenli imar çalışması

Başkan Kılıç'ın talimatı ile herkesin memnun olduğu bir planlamayı hayata geçirmek için özenli bir çalışma gerçekleştirildi. İlçede faaliyet gösteren müteahhitler, inşaat mühendisleri ve sektör temsilcileriyle birçok istişare yapılarak hazırlanan imar değişikliğiyle; yapılaşmış bölgeler hariç, şehrin yeni konut genişleme alanlarında inşaat yoğunluğunu artırmadan, çocuk parkı, otopark, yeşil alan, güvenlik ihtiyaçlarını karşılayan nitelikli konutlar için yeni bir plan ortaya çıktı.



Kimlikli bir kent

Yapılan imar değişikliği hakkında bilgi veren Başkan Kılıç, "Ülke olarak zorlu bir süreçten geçtiğimiz bu dönemde korona virüsüne karşı mücadelemizin yanında ilçemiz için elzem olan konulardaki çalışmalarımızı da aksatmıyoruz. Büyükşehir Belediye Meclisi'nden geçen kararla Terme'de modern şehircilik için gereken adımlar atıldı. Planlı, kurallı ve kimlikli bir kent oluşturmak için yapılan çalışmalarda, halkın lehine ve esnek bir plan yaklaşımı ile bölge sakinlerini memnun edecek bir imar planı hayata geçirmeye özen gösterdik. Terme'nin komşu ilçelerinde yıllar önce hayata geçirilen bir planlamayı yapmak bize nasip oldu. Alınan kararla; imar planı üzerinde sınırları belirlenen alanda minimum bin metrekare büyüklüğündeki parsellerde, hiçbir şekilde toplam 7 katı ve mevcut inşaat alanını aşmamak koşulu ile meri kat adetinde inşaat yoğunluğu oluşturmadan +3 kat ilave edilebilir hale geldi. Ayrıca kat sayısı artışı gelen alanlarda otopark ihtiyacı kendi parseli içinde karşılanma zorunluluğu ve ayrık nizam yapılaşması yapılacak. Alınan kararla yapılaşmış bölgeler hariç ilçenin konut gelişme alanlarında, şehrin gelişiminde önemli bir paya sahip nitelikli konut sorunu artık çözüyoruz. 2, 3, 4, 5 ve 6 kat yapılaşma izinli bölgelerde inşaat yoğunluğu artışı olmadan toplamda 7 katı geçmemek koşuluyla +3 kat ilave edilerek, nitelikli konut alanları için ilçemizin önü açıldı. Siteleşme hakkıyla ilçemizin gelişimine önemli bir katkı sağlandı. Artık sosyal ve teknik alt yapı ihtiyaçları karşılanmış, güvenlikli siteler inşa edilebilecek" dedi.

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