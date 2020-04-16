Sokağa çıkamayan çifte yıl dönümleri için başkandan pastalı sürpriz

<br>Yaprak KOÇER/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN´da, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı olan Kıbrıs gazisi Vehbi Cömert (67), eşi Bilge Cömert (62) ile 42'nci evlilik yıl dönümleri için belediye görevlilerinden eve pasta getirmelerini istedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, çifte sürpriz yaparak, pastayı kendisi getirdi. <br>Samsun´da Kıbrıs gazisi Vehbi Cömert, eşi Bilge Cömert ile 42'nci evlilik yıl dönümlerini kutlamak istedi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında '65 yaş' yasağı nedeniyle sokağa çıkamayan Vehbi Cömert, yakını aracılığıyla belediye görevlilerinden eve pasta getirmelerini istedi. Gazinin isteğini öğrenen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir de aldığı pasta ile 3 çocuk sahibi Cömert çiftinin Reşadiye Mahallesi´ndeki evine gidip, sürpriz yaptı. Kapı çaldığında Başkan Demir´i elinde pasta ile gören Cömert çifti, şaşkınlık ve mutluluk yaşadı.<br>Cömert çiftini tebrik eden Başkan Demir, "Kıbrıs gazimiz ve kıymetli eşinin evlilik yıl dönümleri olduğunu öğrenince bizzat ben kendim gelerek yıl dönümü pastalarını getirmek istedim. Onlara mutluluklar diliyorum. Tabi biz de bugün mutluluklarına ortak olduk. Tüm dünyada ve ülkemizde koronavirüs nedeniyle bir süreç yaşanıyor. Biz de ilimizde önemli çalışmalar yapıyoruz. Bu noktada tüm vatandaşlarımızın bu süreçteki taleplerini karşılamaya çalışıyoruz" dedi.<br>Sürpriz kutlama pastasını kesen Bilge Cömert ise "Pastayı görünce çok şaşırdık ve sevindik. Bizlerin yanında olduğunuz için hepinize teşekkür ederiz" diye konuştu. <br>Vehbi Cömert de yasak nedeniyle dışarı çıkamadığını söyleyerek, "Biz sürpriz yapamadık sağ olsun, başkanım bize sürpriz yaptı. Çocuklarımız da burada yoklar. Başkanımız bize pasta getirdiği için çok mutlu olduk" dedi.DHA-Genel Türkiye-Samsun Yaprak KOÇER<br>2020-04-16 12:02:25<br>

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