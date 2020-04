2 bin 500 kişilik sağlık ordusuyla bölgeye hizmet veriyor 70’in üzerinde yeni tip korona virüs hastası taburcu edildi Karadeniz Bölgesi’nde korona virüsle mücadelenin merkezi “Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi”

Hizmet vermeye başladığı 2010 yılından bu yana çok sayıda hastanın sağlığına kavuşmasına imkân sağlayan Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, yeni tip korona virüs hastalığıyla yürütülen mücadelede de tıbbi, fiziksel ve teknolojik imkânları, yoğun bakım üniteleri ve 2 bin 500 kişilik sağlık ordusuyla sadece Samsun’a değil bölge insanına da hizmet veriyor.

Yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında hastanede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, hastanedeki hazırlıklara pandemi öncesi bulgularının dünyada ortaya çıkmasıyla başladıklarını, Sağlık Bakanlığı tarafından hastanenin pandemi hastanesi ilan edilmesinden sonra da Hastane Yönetimiyle bir araya gelerek yaptıkları planlamayla, tesisi tıbbi ve kişisel koruyucu malzeme anlamında eksiksiz hale getirdiklerini söyledi.

Yürütülen titiz ve özenli mücadele sayesinde şimdiye kadar Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden 70’in üzerinde yeni tip korona virüs hastasının tedavilerinin tamamlanarak taburcu edildiğini belirten Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, “Hastanemiz hem tıbbi malzeme alt yapısı, hem fiziki / teknik alt yapısı hem de bu mücadeleyi en ön saflarda yürüten, alanında uzman ve deneyimli 2500 sağlık kahramanıyla Türkiye’nin bu konuda en yetkin ve güvenli hastanelerinden biri olarak öne çıkmaktadır” dedi.

Hastane ana binadaki tüm hasta odalarının yapılacak düzenlemelerle yoğun bakım şartlarında hizmet verebilecek yapıda olduğunu belirten Sağlık İl Müdürü Oruç, şu an itibariyle böyle bir ihtiyaç bulunmadığını ancak hastanenin bu dönüşümü yapacak kapasiteye sahip olmasının, hizmet noktasında ne kadar güçlü bir alt yapıya sahip olduğunu gösterdiğini ifade etti. Şu an 9 cerrahi, 10 dâhili servis ve 41 yoğun bakım yatağının negatif basınçlı özel odayla birlikte pandemi hastalarına hizmet vermek için ayrıldığını söyleyen Oruç, ayrıca bu bölümler dışında iki servisin ve 38 yoğun bakım yatağının da olası durumlar için hazır bekletildiğini belirtti.

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin bu güçlü yapısıyla sadece Samsun’da değil; Karadeniz Bölgesi’nde de kovid19 hastalığıyla mücadelenin merkezi olduğunu belirten Sağlık İl Müdürü Oruç, yürütülen mücadelenin yüküne rağmen kurumda poliklinik ve yoğun bakım hizmetlerinin devam ettiğini; acil ameliyatların sürdüğünü; inme merkezi, anjiyo ünitesi gibi nitelikli hizmetlerin aksamadan devam ettiğini vurguladı.



Kurtuluş Savaşı gibi

Bu zor dönemdeki başarılı hizmetin tamamen fedakârca görev yapan sağlık kahramanları sayesinde gerçekleştiğini belirten Sağlık İl Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, “Sağlık çalışanlarımızın adeta ikinci bir Kurtuluş Savaşı gibi yürüttüğü mücadelenin önemi gelecekte daha da iyi anlaşılacak ve nesiller boyu unutulmayacaktır, onlara bu fedakârlıklarından dolayı ne kadar teşekkür etsek yeterli olmaz. Sağlık çalışanlarımızın bu fedakârlığına karşılık Samsunlulardan tek isteğimiz gerekmedikçe evlerinden çıkmamaları, sadece dışarıda değil evlerinde de izolasyona ve sosyal mesafe kuralarına dikkat ederek hareket etmeleridir” dedi.

Hastane yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Hastane Başhekimi Doç. Dr. Ahmet Şen de hastalığın ortaya çıktığı günlerde tesiste ilk etapta ivedilikle tam izolasyon uygulamasına geçtiklerini, korona kaynaklı ya da temaslı tüm vakaların kullandıkları alanları genel alanlardan ayırdıklarını; hastaneyi Sağlık İl Müdürlüğü’nün de desteğiyle tıbbi malzeme ve kişisel koruyucu ekipman anlamında eksiksiz bir duruma getirdiklerini söyledi.



Hastanede kovid19 hastalarına özel bir karşılama, takip ve tedavi süreci kurduklarını, normal polikliniklerin dışında pandemi poliklinikleri açtıklarını belirten Başhekim Doç. Dr. Ahmet Şen, hastaların hastaneye girişinden itibaren ateşini ölçtükleri bir kontrol sürecine dâhil olduklarını, vaka olarak tanımlaması yapılan hastaların kendilerine ait izole alanlarda tedavi ve takip sürecini Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun oluşturduğu planlara göre gerçekleştirdiklerini belirtti.

Bu mücadelenin gerçek kahramanları olan sağlık çalışanları için de her türlü koruyucu önlemi aldıklarını ifade eden Şen, kişisel koruyucu ekipman konusunda hiçbir sıkıntılarının olmadığını; tek kişilik odalarda kalan hastalarla sağlık çalışanlarının temasını tedavi süreçleri dışında sınırladıklarını; hasta oda kapılarının sürekli kapalı tutulduğunu; sağlık çalışanlarının tedavi öncesi arayıp bilgi verdikleri hastaların koruyucu ekipmanları takmalarından sonra hastanın yanına giderek takiplerini gerçekleştirdiklerini; hastaların kirli eşyalarının bile hastane dışına çıkmasına izin vermeyen katı bir izolasyon yapısı oluşturduklarını vurguladı.

Kovid 19 hastalarının tedavi ve takiplerinin yürütüldüğü bölümlerin giriş çıkışlarının güvenlik görevlileri ve kartlı takip sistemiyle kontrol altında tutulduğunu belirten Başhekim Ahmet Şen, kartlı giriş sistemi sayesinde sadece ilgili personelin bu alanlara girebileceği bir yapı oluşturduklarını, asansöründen merdivenine bu vakalara hizmet verilen alanlarla normal hastaların hizmet aldığı alanların kesin kurallarla ayrıldığını ifade etti.

Hasta yakınlarının hastalarıyla ilgili bilgi almasına da büyük önem verdiklerini belirten Şen, asistan hekimlerin ilgili bölümlerde görevlendirildiğini, gün içinde belirlenen telefon numaralarından hasta yakınlarının arayarak hastalarının durumu hakkında sürekli bilgi alabildiğini söyledi.

2 bin 500 kişilik bir sağlık ordusuyla hizmet verdiklerini hatırlatan Doç.Dr. Ahmet Şen, bu çerçevede tüm Samsunlulardan en büyük isteklerinin, acil servisi gereksiz yere meşgul etmemeleri ve keyfi test yaptırma isteğiyle başvuruda bulunarak acil serviste yoğunluk ortaya çıkarmamaları olduğunu sözlerine ekledi.

