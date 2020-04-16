(Görüntülü) Belediye başkanı sokağa çıkamayan gazinin istediği pastayı evine getirdi

SAMSUN?da koranavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı kapsamında olan Kıbrıs Gazisi Vehbi Cömert (67) eşi Bilge Cömert (62) ile 42?inci evlilik yıl dönümlerini kutlamak için belediye görevlilerinden eve pasta getirmelerini istedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, çifte sürpriz yaparak pastayı kendisi getirdi. <br>Samsun?da Kıbrıs Gazisi Vehbi Cömert eşi Bilge Cömert ile 42'inci evlilik yıl dönümünü kutlamak istedi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan Vehbi Cömert, bir yakını aracılığı ile belediye görevlilerinden eve pasta getirmelerini istedi. Gazinin isteğini öğrenen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir de aldığı pasta ile 3 çocuk sahibi Cömert çiftinin Reşadiye Mahallesi?ndeki evine gelerek sürpriz yaptı. Kapı çaldığında Başkan Demir?i elinde pasta ile gören Cömert çifti büyük şaşkınlık ve mutluluk yaşadı.<br>Cömert çiftini tebrik eden Başkan Demir, ?Kıbrıs gazimiz ve kıymetli eşinin evlilik yıl dönümleri olduğunu öğrenince bizzat ben kendim gelerek yıl dönümü pastalarını getirmek istedim. Onlara mutluluklar diliyorum tabi bizde bugün mutluluklarına ortak olduk. Tüm dünyada ve ülkemizde koronavirüs nedeniyle bir süreç yaşanıyor. Bizde ilimizde önemli çalışmalar yapıyoruz. Bu noktada tüm vatandaşlarımızın bu süreçteki taleplerini karşılamaya çalışıyoruz? dedi.<br>Getirilen sürpriz kutlama pastasını kesen Bilge Cömert, ?Pastayı görünce çok şaşırdık ve sevindik. Bizlerin yanında olduğunuz için hepinize teşekkür ederiz? dedi.<br>Vehbi Cömer ise, sokağa çıkma yasağı nedeniyle dışarı çıkamadığını söyleyerek ?Biz sürpriz yapamadık sağ olsun başkanım bize sürpriz yaptı. Çocuklarımız da burada yoklar. Başkanımız bize pasta getirdiği için çok mutlu olduk? şeklinde konuştu.DHA-Genel Türkiye-Samsun <br>2020-04-16 13:02:20<br>

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