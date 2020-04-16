Kavak Pazarı korona virüse kapalı Kavak Belediyesi salgın hastalığa karsı başlattığı mücadelesini etkin biçimde sürdürüyor

Perşembe günü kurulan sebze pazarı girişinde önlem alan Kavak Belediyesi zabıta ekipleri, alışveriş için gelen vatandaşları maske takmadan, ateşlerini ölçmeden ve gerekli uyarıları yapmadan içeri almıyor.

Bir ayı aşkın süredir salgının ilçede yayılmasını önlemek için yoğun bir çalışma sergileyen Kavak Belediyesi, önlem ve faaliyetlerinden taviz vermiyor. Zabıta ekipleri, perşembe günleri kurulan sebze pazarında bu hafta da alışveriş için gelen vatandaşlara maske dağıttı. Vatandaşların ateşlerini ölçen ekipler sonra da alışverişte uyulması gereken kuralları anlatarak pazar yerine aldı.



“Halkımızla el ele vererek bu zor günleri de atlatacağız”

Kavak’ta salgın hastalığın yayılmaması için her türlü çalışmayı aksatmadan yaptıklarını belirten Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, şunları söyledi:

“Korona virüsün yayılmasının önlenmesi en büyük hedefimiz. Bunun için de taviz vermeden çalışıyoruz. Salgınla mücadele kapsamında ekiplerimiz sahada tüm çalışmaları yapıyorlar. Bugün de yine zabıtamız her hafta olduğu gibi sebze pazarına gelen vatandaşlarımızın ateş ölçümlerini yapıp, maske dağıttı. Ardından da alışverişlerinde sosyal mesafeye dikkat etmeleri uyarısın da bulundu. Halkımızla el ele vererek bu zor günleri de atlatacağız. Yeter ki alınan kararlara ve hijyen konusuna bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonra da titizlikle uyalım.”

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