Başkan Togar’dan maneviyat yüklü üç önemli imza

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, Diyanet İşleri Başkanlığına ilçede üç önemli yerin tahsisinin gerçekleştirildiğini söyledi.

Tekkeköy Belediyesi başkanlık makamında imzalanan protokol ile kullanılmayan belediye hizmet binası, belediye tarafından yapılan kuran kursu ile cami yapılması için hayırseverler tarafından belediyeye bağışlanan arsa dahil olmak üzere üç farklı yerin Diyanet İşleri Başkanlığına tahsisi gerçekleştirildi.

Tüm dünyayı derinden etkileyen korona virüsü tedbirleri kapsamında ilçenin her noktasında farklı alanlarda çalışmaların aralıksız devam ettiğine dikkat çeken Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, “8 milyar insanın ömründe ilk kez eşi benzeri olmayan duygular yaşadığı bu sıkıntılı ve zor günlerde yürüttüğümüz örnek çalışmaların yanında maneviyatı yüksek tarifsiz mutluluk yaşadığımız çok kıymetli üç imzayı atmış bulunuyoruz. Birincisi; daha önce belediye hizmet binası olarak kullandığımız altı katlı hizmet binamızı Diyanet İşleri Başkanlığımıza ilçe müftülük binası olarak kullanmak kaydıyla devrini gerçekleştirdik. Böylelikle yıllardır ilçemizde yaşanan müftülük binası sorununu ortadan kaldırmış olduk. İkincisi ise; ilçemizin nüfusu en kalabalık mahallerinde biri olan Kutlukent İstiklal Mahallemizde hayırseverimiz tarafından belediyemize hibe edilen arazimizi yine Diyanet İşleri Başkanlığımıza yapımını birlikte gerçekleştireceğimiz medrese tarzında çok amaçlı bir külliye inşası için devrini gerçekleştirdik” dedi.



Kuran eğitim merkezi ve kuran kursu

Atılan imza sonrası tahsis edilen son yer hakkında da açıklamalarda bulunan Başkan Togar, “Üçüncü olarak inşallah arkamızdan nesiller boyu dua edilecek 46 yaş evlatlarımızın okul öncesi her türlü eğitimini alabilecekleri ve hanım kardeşlerimizin İslami, ailevi ve ilmi her türlü eğitimi görecekleri üç katlı yapımını tamamlayıp evlatlarımızın ve hanım kardeşlerimizin de eğitim almaya başladıkları bir ilim irfan yuvası olan binamızı yine Diyanet İşleri Başkanlığımıza ilçe müftülüğümüzce kullanılmak kaydıyla tahsisini gerçekleştirdik. Bu manevi değeri yüksek ve anlamlı hizmetlerin mutluluğunu bu zor günlerde ilçemiz ve şehrimizle paylaşmak istedik. Rabb'im bu güzel işlerin oluşmasına emeği geçen, hayır yapan vesile olan tüm kardeşlerimizin niyetlerini kabul ve makbul eylesin” diye konuştu.

