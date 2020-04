Çarşamba Belediyesi sosyal belediyeciliğe örnek oluyor 6 bin 600 aileye kumanya dağıtıldı

Çarşamba Belediyesi hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projeleriyle sosyal belediyeciliğe örnek oluyor.

Çarşamba Belediyesi korona virüs ile mücadelesini sürdürürken, düzenledikleri yardımlaşma kampanyası ile de örnek olmaya devam ediyor. Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan’ın “Bir paket de komşun için al Çarşamba” çağrısı ile başlayan kampanyada hayırseverlerin desteğiyle bugüne kadar 6 bin 600 aileye kumanya dağıtımı yapıldı.



6 bin 600 aileye kumanya dağıtıldı

Kumanya kampanyası hakkında açıklamalarda bulunan Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, “Hemşehrilerimizi evlerine bir gıda alırken, komşuları için de almasına teşvik ettik. Bu kampanya çerçevesinde bir paket de komşusu için alan geniş yürekli, güzel gönüllü hayırsever hemşehrilerimiz sayesinde Çarşambamızda belki dün ihtiyacı olmadığı halde bu gün ihtiyaç sahibi haline gelmiş 6 bin 600 aileye her biri 150 TL değerinde kumanya dağıtımında bulunduk. Kampanyamız halen devam ediyor. Yardımsever hemşehrilerimize aracılık ederek her gün yaklaşık 300 aileye gıda paketi desteğinde bulunmaya devam ediyoruz. Bu zor günlerde Çarşambalıların emrinde, yardımseverlik örneklerini de geliştirerek, birlik, beraberlik duygularımızı arttırarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Korona virüsüne karşı mücadelemizin yanında, günlük rutin işlerimize de ara vermeden devam ediyoruz. Belediyemize bağlı bütün birimlerimiz işlerin başında, tüm çalışmalarımız aralıksız olarak devam ediyor. Bazı projelerimizde sona geldik inşallah yakın zamanda bu konuda da bir bilgilendirme yapacağız. Belediyemizin soysal tesislerini geçici olarak durdurarak burada çalışan personellerimizi Sosyal Hizmetler Müdürlüğümüze bağlı kurduğumuz yardım ekibine dahil ettik” dedi.



“Her hafta 30 bin ücretsiz maske dağıtılıyor”

Haftada 30 bin ücretsiz maske dağıttıklarını söyleyen Başkan Doğan, “İlçemizde kurulan pazar yerlerinde ve toplu taşıma araçlarımızda ücretsiz maske teminini sağlıyoruz. Bu amaçla yaklaşık her hafta 30 bin maske dağıtımı yapmaktayız. İlçemizdeki pazar yerlerinde de bu süreçte önlemleri artırdık, pazar yerlerinde maske dağıtmanın haricinde giriş çıkışlar belirli bir noktadan kontrollü bir şekilde yapıyoruz. Pazar yerlerimizin belirli noktalarına dezenfekte kutuları yerleştirdik, ekip arkadaşlarımız maske ve hijyen konusunda hemşehrilerimizi ve esnafımızı bilgilendiriyor. Her gün 150 aileye yemek yardımı yapıyoruz. Yaşlı ya da yemeğini yapamayacak durumda olan ailelerin öğlen ve akşam yemeklerini evlerine götürüyoruz ve götürmeye devam edeceğiz. Bu şekilde sıcak yemek ihtiyaçlarını gidermiş oluyor ve yaşlılarımızın ihtiyaçlarını sormuş oluyoruz” diye konuştu.



“Sağlık çalışanlarımız ve İnfaz koruma memurlarımızı unutmadık”

Sağlık çalışanları ve infaz koruma memurlarını da unutmadıklarını dile getiren Başkan Doğan, “Çarşamba cezaevinde görevli oldukları için evlerine gidermeyen misafirhanede kalmak durumunda olan 40 İnfaz koruma memurlarımızın ve yine evlerine giremedikleri için öğretmenevinde misafir ettiğimiz 45 sağlık çalışanımızın yemek ihtiyaçları yine belediyemiz tarafında giderilmektedir. Sağlık çalışanlarımız ve infaz koruma memurlarımızın kaldıkları misafirhanede kullanmaları için oluşturduğumuz hijyen paketlerini kendilerine teslim ettik. İlçemizde çalışan 900’e yakın sağlık çalışanlarına kuruyemiş paketleri hazırlatarak dağıtımlarını gerçekleştirdik. Ayrıca ekiplerimiz rutin temizlik çalışmalarının yanında cadde ve sokaklarımızı, kamu kuruşlarımızı, insan yoğunluğunun olabileceği alanlarda dezenfekte çalışmalarını günlük yapıyorlar. İlçemizde yer alan ATM’lerin ve insanların yoğun olduğu bölgelere, yürüyüş köprüsü girişçıkışlarına dezenfektan kutuları yerleştirdik. İlçemizde ki parklarda yer alan banklarımızı söktük, inşallah bu süreçten sonra yerlerine yenilerini fazlasıyla koyacağız. Dünyamızı paylaştığımız canlarımızı sokak hayvanlarımızı da unutmadık. Sokak hayvanlarının yemek bulmada zorlanmaması için şehrimizin belirli noktalarına yerleştirdiğimiz kedi ve köpekler için hazırlanan beslenme kaplarına ekiplerimiz düzenli olarak yem ve sularını dolduruyor” şeklinde konuştu.



“555 çocuğa 23 Nisan’da boyama seti hediye edilecek”

Sosyal medya üzerinden evde kalınması için projeler ürettiklerini vurgulayan Halit Doğan, “Sosyal medya üzerinden yaptığımız kampanya da yaşayan en büyük hikayecilerimizden Mustafa Kutlu’nun 610 adet hikaye kitabını hediye ettik. Şimdi 23 Nisan’ın 100. yılı nedeniyle sosyal medya üzerinden etkinlik başlattık. Çocuklarımız hayalindeki 23 Nisan resmini çizerek bize ulaştırıyor, bizlerde 555 minik kardeşimize boyama seti hediye edeceğiz. Gençlerimizi de bu süreçte yine unutmadık onlar için de yakında bir projemizi hayata geçireceğiz. Bu tarz projelerimizin asıl amacı vatandaşlarımızı evde tutmak, onların evde verimli vakit geçirmesine katkıda bulunmak, Çarşamba Belediyesi’nin bu zor süreçte 7’den 70’e herkesin yanında olduğunu hissettirmek ve bir anı bırakmak” ifadelerini kullandı.

Doğan, yapılan diğer çalışmalar hakkında ise şunları söyledi:

“Sokağa çıkma yasağında artık insanlar daha tedbirli hareket edecektir. Sokağa çıkma yasağı sürecinde belediyemizin gerekli olan birimleri yine işlerinin başında ve hemşehrilerimizin acil ihtiyaçları durumunda anında yanlarında oluyoruz. İlçemizde hizmet veren fırıncı arkadaşlarımıza tekrar teşekkür ediyorum. Sokağa çıkma yasağı buyunca halkımızı aralıksız ve sorunsuz hizmet verdiler. Sokağa çıkma yasağı süresince sorun yaşamadan bu süreci atlattık, inşallah önümüzdeki süreçlerde de sorun yaşamadan atlatacağız. Hemşehrilerimizi bilgilendirmek adına ilçemizde yer alan reklam alanlarımıza bilgilendirme mesajları yayınlıyoruz. Sosyal medyalarımızdan, ilan servisimizden ve cep telefonlarına mesaj atarak ilçemizdeki yaşayan herkesi bu hastalık hakkında bilgilendirmek ve bilinçlendirmek istiyoruz. Bizlerin aldığı her tedbir hemşehrilerimizin sağlığı için ama unutulmamalı ki en önemli tedbir, kişisel alacakları tedbirdir. Huzurlu ve sağlıklı günlerimize tekrar kavuşmamız için işimiz olmadığı sürece sokağa çıkmayalım. Sevdikleriniz için evde kalalım.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.