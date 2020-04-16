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Üvey babası ve üvey kardeşini tüfekle yaralayan tutuklandı

İHA

Samsun'da üvey babası ve üvey kardeşini pompalı tüfekle yaralayan genç, mahkemece tutuklandı.

Üvey babası ve üvey kardeşini tüfekle yaralayan tutuklandı

Samsun'da üvey babası ve üvey kardeşini pompalı tüfekle yaralayan genç, mahkemece tutuklandı.
Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Hançerli Mahallesi'nde önceki akşam meydana geldi. İddiaya göre, 24 yaşındaki B.D., üvey babası Muzaffer Y.(56) ve onun oğlu olan üvey kardeşi Dursun Y.'ye (35) pompalı tüfekle saldırarak yaraladı. Yaralanan Muzaffer Y., 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, oğlu Dursun Y. ise yine ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahalesi yapılan Dursun Y., Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Babaoğul hastanede tedavi altına alınırken, silahlı saldırıyı düzenlediği iddia edilen B.D. ise kaçtı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alınan B.D. bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren B.D. mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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