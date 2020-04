Başkan Kılıç: “Gönüllü öğretmenler gönüllerimizi fethetti”

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, “Korona virüsüyle mücadelede ülke olarak yaptıklarımızla örnek teşkil ediyoruz. Gönüllülük odaklı çalışmalar her alanda kendisini gösteriyor. Bu mücadeleye katkı sağlayan gönüllü öğretmenler gönüllerimizi fethetti” dedi.



Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç maske ve koruyucu kıyafetlerle korona virüsü mücadelesine katkıda bulunan Bafra Hasan Çakın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni ziyaret ederek yapılan ürünleri inceledi. Burada gönüllülük içinde üretimde çalışanlarla sohbet etti.



Başkan Kılıç’a yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Bafra Hasan Çakın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Yıldıray Baş, “Gönüllü öğretmenler tarafından başlayan maske üretimine birçok gönüllü arkadaşımız destek verdi. Birkaç ütü ve makinayla başlayan üretim yolculuğumuz 4 atölyede maske ve koruyucu kıyafet dikimiyle devam ediyor. Yarından itibaren okulumuzun maske makinası kurulmuş olacak. Üretim kapasitemiz artarak devam edecek. Meslek lisesi olarak alanda olmamız gereken bir zamanda doğru hamle yaparak üreten bir fabrika olduk. Meslek lisesi memleket meselesi, meslek lisesi kara günlerde kurumlarımızın acil ihtiyacını karşılayarak gurur verici başarıya imza atmışlardır” diye konuştu.



Çalışmayı takdirle karşıladığını belirten Hamit Kılıç ise, “Dünyayı etkisi altına alan korona virüsüyle mücadelede ülke olarak yaptıklarımızla örnek teşkil ediyoruz. Gönüllülük odaklı çalışmalar her alanda kendisini gösteriyor. Bütün bu çalışmalar arasında Bafra’mızda her zaman olduğu gibi fark oluşturacak hamleleri yerine getiriyor. Hasan Çakın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’de bu manada takdire şayan hizmetleri karşılık beklemeksizin yerine getiriyor. Bu mücadeleye katkı sağlayan gönüllü öğretmenler gönüllerimizi fethetti. Bizi biz yapan değerlerin, özverinin, zor zamanlarda tek vücut olmanın örneklerini sergiliyorlar” şeklinde konuştu.



İlçede korona virüsüyle ilgili yapılan çalışmalara da değinen Kılıç, “İlçemizdeki marketler Zabıta Müdürlüğü ekiplerimizce sık sık denetleniyor. Market kapılarına, genelge doğrultusunda vatandaşlarımızı uyarıcı afişlerin belediyemizce hazırlanıp asılması sağlandı. Denetimlerimizde market personelinin maske ve eldiven takmaları, maskesiz müşterinin kabul edilmemesinin yanında, iş yeri metre karesine göre müşteri kabul edilmesi ve takibinin sağlanması hususunda uyarılar yapıldı. Gerçekleştirilen denetimlerde fahiş fiyat satışına rastlanmamakla birlikte, ürünlerin raftaki ile kasadaki fiyatlar karşılaştırılmış ve her hangi bir olumsuzluğa rastlanmamıştır. Bu süreç içinde denetimlerimiz artarak devam edecek" ifadelerini kullandı.

