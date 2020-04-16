Dr. Emrah Kan : "Bu dönem kontakt lens kullanımına ara verilmeli"

Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Emrah Kan, korona virüs döneminde kontakt lens (KL) kullanıcılarının gözlerini normal bir insana göre daha fazla ellediğini söyleyerek, “Virüsün göz yoluyla da bulaşması olası olduğundan bu dönem boyunca kontakt lens kullanımlarına ara verilmesi daha doğru bir seçenek olacaktır” dedi.

Koron virüs salgını döneminde kontakt lens kullanımı konusunda önemli açıklamalarda bulunan Medicana Samsun Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Emrah Kan, kontakt lensler hasta tarafından tutulmadan önce ellerin sabun ve suyla yıkanması ve bir havluyla kurulanması gerektiğini belirtti. Dr. Emrah Kan virüsün damlacık yolu ile bulaşmada gözlerin bir giriş kapısı olabileceğini dikkat çekerek, "Kontakt lens yerine gözlük kullanmanın koruyucu etkisinden de bahsedilebilmektedir. Bununla ilgili kanıt ya da çalışma bulunmamakla birlikte KL dezenfeksiyon solüsyonlarının son derece etkili virüs öldürücü etkisi de bulunmaktadır" diye konuştu.



Kontakt lens kullanacak hastaların dikkat etmesi gereken durumlardan da bahseden Dr. Emrah Kan , "Su ile temas en aza indirilmelidir. Duş almadan, yüzmeden veya SPA küvetine girmeden önce lensler çıkarılmalıdır. Kontakt lensler suda durulanmaması gerekir ve saklanmamalıdır. Lensleri dezenfekte etmek için tuzlu su çözeltisi ve ıslatma damlaları kullanılmamalıdır. Hiçbiri etkili veya onaylanmış bir dezenfektan değildir. Lenslerin takma ve değiştirme süresi konularında göz doktorunun önerdiği programa sadık kalınmalıdır. Kontakt lens kutusunu suyla değil taze solüsyonla durulanmalıdır. Ardından boş kutu açık bırakılarak kurutulmalıdır. Kontakt lens muhafazasını temiz tutmalı ve en az üç ayda bir düzenli olarak değiştirmelidir. Lens kutuları kontaminasyon ve enfeksiyon kaynağı olabilir. Çatlamış veya hasar görmüş lens kutuları kullanılmamalıdır. Eski solüsyon tekrar kullanılmamalıdır. Kontakt lens solüsyonunu daha küçük boyutlu seyahat kaplarına aktarılmamalıdır. Çözelti şişesinin ucunun herhangi bir yüzeye temas etmesine izin verilmemeli, kullanılmadığı zaman şişe sıkıca kapalı tutulmalıdır. Saklamadan sonra 30 gün veya daha uzun süre tekrar dezenfekte etmeden lensler asla takılmamalıdır" şeklinde konuştu.

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