Dr. Emrah Kan : "Bu dönem kontakt lens kullanımına ara verilmeli"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Dr. Emrah Kan : "Bu dönem kontakt lens kullanımına ara verilmeli"

İHA

Dr. Emrah Kan : "Bu dönem kontakt lens kullanımına ara verilmeli"

Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Emrah Kan, korona virüs döneminde kontakt lens (KL) kullanıcılarının gözlerini normal bir insana göre daha fazla ellediğini söyleyerek, “Virüsün göz yoluyla da bulaşması olası olduğundan bu dönem boyunca kontakt lens kullanımlarına ara verilmesi daha doğru bir seçenek olacaktır” dedi.
Koron virüs salgını döneminde kontakt lens kullanımı konusunda önemli açıklamalarda bulunan Medicana Samsun Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Emrah Kan, kontakt lensler hasta tarafından tutulmadan önce ellerin sabun ve suyla yıkanması ve bir havluyla kurulanması gerektiğini belirtti. Dr. Emrah Kan virüsün damlacık yolu ile bulaşmada gözlerin bir giriş kapısı olabileceğini dikkat çekerek, "Kontakt lens yerine gözlük kullanmanın koruyucu etkisinden de bahsedilebilmektedir. Bununla ilgili kanıt ya da çalışma bulunmamakla birlikte KL dezenfeksiyon solüsyonlarının son derece etkili virüs öldürücü etkisi de bulunmaktadır" diye konuştu.

Kontakt lens kullanacak hastaların dikkat etmesi gereken durumlardan da bahseden Dr. Emrah Kan , "Su ile temas en aza indirilmelidir. Duş almadan, yüzmeden veya SPA küvetine girmeden önce lensler çıkarılmalıdır. Kontakt lensler suda durulanmaması gerekir ve saklanmamalıdır. Lensleri dezenfekte etmek için tuzlu su çözeltisi ve ıslatma damlaları kullanılmamalıdır. Hiçbiri etkili veya onaylanmış bir dezenfektan değildir. Lenslerin takma ve değiştirme süresi konularında göz doktorunun önerdiği programa sadık kalınmalıdır. Kontakt lens kutusunu suyla değil taze solüsyonla durulanmalıdır. Ardından boş kutu açık bırakılarak kurutulmalıdır. Kontakt lens muhafazasını temiz tutmalı ve en az üç ayda bir düzenli olarak değiştirmelidir. Lens kutuları kontaminasyon ve enfeksiyon kaynağı olabilir. Çatlamış veya hasar görmüş lens kutuları kullanılmamalıdır. Eski solüsyon tekrar kullanılmamalıdır. Kontakt lens solüsyonunu daha küçük boyutlu seyahat kaplarına aktarılmamalıdır. Çözelti şişesinin ucunun herhangi bir yüzeye temas etmesine izin verilmemeli, kullanılmadığı zaman şişe sıkıca kapalı tutulmalıdır. Saklamadan sonra 30 gün veya daha uzun süre tekrar dezenfekte etmeden lensler asla takılmamalıdır" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Kılıç: “Gönüllü öğretmenler gönüllerimizi fethetti”
YEREL HABERLER Başkan Kılıç: “Gönüllü öğretmenler gönüllerimizi ...
Üvey babası ve üvey kardeşini tüfekle yaralayan tutuklandı
YEREL HABERLER Üvey babası ve üvey kardeşini tüfekle yaralayan ...
Kalkınma Kütüphanesi yayında
YEREL HABERLER Kalkınma Kütüphanesi yayında
Kirasını ödeyemeyince çadırda kalmaya başladı
YEREL HABERLER Kirasını ödeyemeyince çadırda kalmaya başladı
Mezar içine düşen vatandaş güldürdü
YEREL HABERLER Mezar içine düşen vatandaş güldürdü
İlkadım Belediyesi sokağa çıkma yasağı öncesi önlemleri arttırdı Pazar yerleri cuma ve pazartesi günü aynı yerlerinde kurulacak
YEREL HABERLER İlkadım Belediyesi sokağa çıkma yasağı öncesi ...
Çarşamba Belediyesi sosyal belediyeciliğe örnek oluyor 6 bin 600 aileye kumanya dağıtıldı
YEREL HABERLER Çarşamba Belediyesi sosyal belediyeciliğe örnek ...
(Görüntülü) 96 yaşında koronavirüsü yendi, sağlıklı yaşamın sırrını anlattı
YEREL HABERLER (Görüntülü) 96 yaşında koronavirüsü yendi, sağlıklı ...
Evde kalanlara belediyeden forma çekilişi
YEREL HABERLER Evde kalanlara belediyeden forma çekilişi
Başkan Togar’dan maneviyat yüklü üç önemli imza
YEREL HABERLER Başkan Togar’dan maneviyat yüklü üç önemli imza
Psikiyatri uzmanı Dr. Gül: “Korana virüsü korkusu panik atak krizine yol açabilir”
YEREL HABERLER Psikiyatri uzmanı Dr. Gül: “Korana virüsü korkusu ...
Başkan Sandıkçı: “Gün birlik olma günü”
YEREL HABERLER Başkan Sandıkçı: “Gün birlik olma günü”
Boyabat’ta sanayi sitesi dezenfekte ediliyor
YEREL HABERLER Boyabat’ta sanayi sitesi dezenfekte ediliyor
81 yaşındaki dedenin anlamlı bağışı
YEREL HABERLER 81 yaşındaki dedenin anlamlı bağışı
Samsun sebze ve meyve halinde bugünkü fiyatlar
YEREL HABERLER Samsun sebze ve meyve halinde bugünkü fiyatlar
Samsun Büyükşehir Belediyesi'nden sağlık çalışanlarına tam destek
YEREL HABERLER Samsun Büyükşehir Belediyesi'nden sağlık ...
Samsun Vezirköprü'deki karantinanın 6'ncı günü
YEREL HABERLER Samsun Vezirköprü'deki karantinanın 6'ncı günü
Kavak Pazarı korona virüse kapalı Kavak Belediyesi salgın hastalığa karsı başlattığı mücadelesini etkin biçimde sürdürüyor
YEREL HABERLER Kavak Pazarı korona virüse kapalı Kavak Belediyesi ...
Sokak hayvanları unutulmadı
YEREL HABERLER Sokak hayvanları unutulmadı
(Görüntülü) Belediye başkanı sokağa çıkamayan gazinin istediği pastayı evine getirdi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Belediye başkanı sokağa çıkamayan gazinin ...
Sürücü kursunda çıkan yangının nedeni belli oldu Yangın kısa devre sonucunda çıkmış
YEREL HABERLER Sürücü kursunda çıkan yangının nedeni belli ...
2 bin 500 kişilik sağlık ordusuyla bölgeye hizmet veriyor 70’in üzerinde yeni tip korona virüs hastası taburcu edildi Karadeniz Bölgesi’nde korona virüsle mücadelenin merkezi “Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi”
YEREL HABERLER 2 bin 500 kişilik sağlık ordusuyla bölgeye hizmet ...
Sokağa çıkamayan çifte yıl dönümleri için başkandan pastalı sürpriz
YEREL HABERLER Sokağa çıkamayan çifte yıl dönümleri için başkandan ...
(Görüntülü) Koronavirüsü yenen doktor alkışlarla taburcu edildi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Koronavirüsü yenen doktor alkışlarla ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X