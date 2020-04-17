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Samsun’un Ladik ilçesinde yaşlı bir vatandaş, devletin verdiği bayram ikramiyesini 'Milli Dayanışma Kampanyası’na bağışladı.

Samsun Valiliği’nden konuyla ilgili yapılan paylaşımda, “Her daim dualarıyla varlığını hissettiğimiz değerli büyüklerimiz, fedakarlıkları ile de bizleri duygulandırıyor. Ladikli Hacı Nihat Amcamız, bayram ikramiyesini Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlayarak katkıda bulundu. Biz bize yeteriz Türkiyem” ifadeleri kullanıldı.

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