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Koronaya karşı çocukların bağışıklığını artıran besinler

İHA

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Emel Şen, "çocukların bağışıklık sistemini güçlendirecek besinler" hakkında bilgi verdi.

Koronaya karşı çocukların bağışıklığını artıran besinler

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Emel Şen, “çocukların bağışıklık sistemini güçlendirecek besinler” hakkında bilgi verdi.

Somon enfeksiyonlara karşı vücudu koruyor
Çocukların bağışıklık sistemini güçlendiren besinlerin ilk sırasında somon balığının olduğunu belirten VM Medical Park Samsun Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği'nden Dr. Öğr. Üyesi Emel Şen, "Omega3 yağ asidinden zengin bir besin olan ve çocukların beyin gelişimini destekleyen somon aynı zamanda enfeksiyonlara karşı da vücudu koruyor. Çocuğunuz balık sevmiyorsa sabırla balık yedirme alışkanlığı kazandırın. Balığı doğrudan tek başına vermek yerine, balığın tat ve kokusunu hissettirmeden örneğin patates ve sebzelerle fırında balık mücver yaparak yedirebilirsiniz" diye konuştu.

Kivideki C vitamini bağışıklığı 2 kat artırıyor
C vitamini diğer meyvelere oranla çok yüksek olan kivinin vücut savunma sisteminde görev alan anti oksidanlardan zengin bir meyve olduğunu dile getiren Dr. Öğr. Üyesi Emel Şen, "Kivi aynı zamanda C vitamini vücutta demir emilimini de artırıyor. Demir eksikliği problemi yaşayan çocuklara kivi üzerine pekmez sürülerek tüketmeleri pekmezde bulunan demir emilimini artırarak çocuklarda 2 kat bağışıklık kazandırıyor" dedi.

Kahvaltı yapan çocukların vücut direnci daha sağlam
Dr. Öğr. Üyesi Emel Şen, sarımsak, yulaf, mercimek ve brokolinin bağışıklığı güçlendirdiğini hatırlattı ve şöyle devam etti: "Sarımsak antibakteriyel özelliğinden dolayı bağışıklığı güçlendirerek vücut direncini artırıyor. Yemeklere eklenen sarımsak miktarının artırılması hastalık riskini en aza indiriyor. Sarımsağı yemeklerinize eklerken yağda kavurarak değil, yemeğin suyuna atarsanız içindeki antioksidanlarda daha fazla yararlanmış olursunuz. Yulaf ise içinde bulunan betaglukan ve çinko sayesinde bağışıklığı güçlendiriyor. Zengin lif içeriği ile de oldukça faydalı bir besin olan yulafı süt ile karıştırıp üzerine E vitamininden zengin badem ve bir porsiyon muz ekleyerek blender yapıp çocuğunuza kahvaltıda içirebilirsiniz. Unutmayın, kahvaltı yapan çocukların vücut direnci daha sağlam oluyor, hastalıklara yakalanma riskleri azalıyor. Mercimekte bulunan bazı polifenoller güçlü antioksidan ve antiinflamatuvar etkilere de sahip olduğundan hastalıklara karşı koruyor. Sonbahar ve kış aylarında haftada 2 kez tüketilmesi çok faydalıdır. Bitkisel protein olduğundan çocuklarda büyüme ve gelişmeye yardımcı oluyor. Bunların yanı sıra C, A ve E vitaminlerinden zengin olan brokoli de tam bir antioksidan deposu. Bu sayede de bağışıklığı güçlendiriyor. Ama brokoliyi seven ve yiyen çok az çocuk var. Bu yüzden bu besini çocuklarınız sevmiyorsa fark ettirmeden çorba yaparken içerisine ekleyebilirsiniz."

Yumurta en iyi protein kaynağı
Yumurtanın anne sütünden sonra vücudun en ihtiyaç duyduğu protein kaynağı olduğunu söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Şen, "Yumurta çocukların beslenmesinde olmazsa olmaz bir besin kaynağıdır. Aynı zamanda çok iyi demir kaynağı olan yumurta A, D, E ve B12 vitaminlerinden zengindir. Bu sayede çocuğunuzun zekâ gelişimini destekleyip beyin yapısını korurken, içerdiği kaliteli protein sayesinde de sağlıklı büyümelerine katkı sağlıyor. Haşlama, omlet, menemen fark etmez her gün bir yumurtayı en sevdiği şekliyle çocuğunuza yedirebilirsiniz" şeklinde konuştu.

Beslenmesinde mutlaka kuruyemiş olmalı
Dr. Öğr. Üyesi Emel Şen önerilerini şöyle sıraladı:
“Bağışıklık sistemlerini kuvvetlendirmek için çocuklarınızın beslenmesinde mutlaka fındık, ceviz, badem ve kabak çekirdeği de yer almalı. Mutlaka bu besinleri tüketme alışkanlığı kazandırın. Badem aynı zamanda stresin olumsuz etkilerini önlemeye yardımcı olabilecek niacin ve riboflavin de içerir. Özellikle sabah kahvaltılarına sadece 1 çeyrek fincan kadar ekleyeceğiniz bu kuruyemişler çocuğunuzun günlük E vitamini ve diğer mineral gereksinimlerini karşılar. Bağışıklığı güçlendiren bir diğer besin de yoğurttur. Yoğurt probiyotik yani sağlıklı dost bakteri içeriği yüksek bir besindir. Özellikle probiyotik içeriği yüksek besinlerle beslenmek hastalıklara karşı önemli bir koruyucu olacağından çocuklarınıza mutlaka günde 1 kâse ev yoğurdu yedirin. Yoğurdu yemeklerin yanında veya ara öğünde içerisine meyve doğrayarak da yedirebilirsiniz."

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