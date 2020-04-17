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28 yıl sonra şehit oğlunun kabrine gidemedi 84 yaşındaki şehit annesi ilk kez oğlunun kabrine gidemedi

İHA

28 yıl sonra şehit oğlunun kabrine gidemedi 84 yaşındaki şehit annesi ilk kez oğlunun kabrine gidemedi

– Samsun’da yaşayan 84 yaşındaki şehit annesi Bedriye Hamlı, oğlunun şehadetinin 28. yıldönümünde korona virüsü nedeniyle ilk kez kabri başındaki anmaya katılamadı.
Bölücü terör örgütü PKK tarafından Iğdır–Doğubeyazıt karayolunda şehit edilen Samsunlu Astsubay İlhan Hamlı, şehadetinin 28. yıldönümünde korona virüs önlemleri nedeniyle ağabeyi ve yeğeni tarafından kabri başında anıldı. 27 yıldır her yıl oğlunun ölüm yıldönümünde mezarının başında dua eden anne Bedriye Hamlı, bu yıl ise korona virüsü nedeniyle sokağa çıkma yasağına takıldığı için oğlunun anma törenine katılmadı. Şehidin mezarı başındaki anma töreni sokağa çıkma yasağına denk geldiği için 1 gün önceden yapıldı.
Kars 14. Mekanize Tugay Komutanlığı emrinde görevli iken 18 Nisan 1992’de Iğdır Pamuk Geçidi Mevkiinde bölücü terör örgütü PKK’nın gerçekleştirdiği yol kesme eyleminde sivil ve silahsız oldukları halde hunharca şehit edilen 4 astsubaydan birisi olan Astsubay İstihkam Teknisyen Kıdemli Üstçavuş İlhan Hamlı, 28. şehadet yıldönümünde kabri başında anıldı. Korona virüsü salgını nedeniyle 18 Nisan tarihinde Samsun’da sokağa çıkma yasağı uygulanacağından, Samsunlu Şehit Astsubay İlhan Hamlı kabri başında şehadet tarihinden bir gün önce 17 Nisan 2020 günü dualarla anıldı.
Asri Mezarlık’ta bulunan şehitlikte düzenlenen sade anma töreninde Şehit Astsubay İlhan Hamlı’nın mezarına ağabeyi Ayhan Hamlı tarafından karanfil dikildi, Türk bayrağı örtüldü. Şehit Astsubay İlhan Hamlı ile birlikte şehit olan arkadaşları İstihkam Astsubay Üstçvş. Erkan Iğdır, Ord. Teknisyen Astsubay Çvş. Naci Yıldırım, Tankçı Astsubay Üstçvş. Mustafa Karaçimen için de dualar okundu.

“28 yıl sonra İlk kez oğlumun kabrine gidemiyorum”
Şehidin 84 yaşındaki annesi Bedriye Hamlı, ilk kez uygulanan korona virüs önlemleri nedeniyle bir süredir bu kapsamda sokağa çıkamadığı için şehit oğlunun kabri başındaki anma törenine katılamadığını belirterek, “Allah hiç kimseye böyle olağanüstü dönemler yaşatmasın. Şehidimin şehadet yıldönümünde kabrine gidemiyorum. Ülkemizde yaşanmakta olana bu olağanüstü dönemde korona virüsü salgını nedeniyle evime çok yakın bir mesafede olan şehidimin kabrine 28. şehadet yıldönümünde gidememenin çok büyük üzüntüsünü yaşıyorum. Allah kimseye şehit acısı ve çaresizlik vermesin. Mavi gözlü cennet kokulu paşamı çok özlüyorum. Şehitlerimizin acısı yüreğimde her gün kartopu gibi büyüyor. Tek tesellimiz evladımızın şehit olmasıdır. Gerçekten çok zor günler, aylar ve yıllar geçirdim. Bu dönemde yanımızda olan herkese çok teşekkür ediyorum. Allah kimsenin evladının ayağına taş değdirmesin. Allah, devletimize, milletimize zeval vermesin. Şehidimizi, şehitlerimizi unutmayın ve unutturmayın” dedi.
Anma törenine maskeyle korona virüsü önlemi alarak katılan şehidin adını taşıyan Yeğeni İlhancan Hamlı ve yengesi Hatice Hamlı, Şehit Astsubay İlhan Hamlı’yı gururla ve dualarla andıklarını ifade ettiler.
Törene katılan şehidin ağabeyi Ayhan Hamlı ise şunları söyledi:
”Şehidimizin 28 şehadet yıldönümüne denk gelen bu süreçte yaşadığımız korona virüsü salgınının bu günkü en mağdurunun şehit annesi Bedriye Hamlı olduğunu düşünüyorum. Düşünün ki şehidinizin kabri evinize 5 dakikalık bir mesafede bir annesiniz. Aklınız başınızda, ayaklarınız az da olsa sizi götürüyor ama siz evladınızın buz gibi mezar taşına sarılmaya, 28. şehadet yıldönümünde bile yanında olmaya gidemiyorsunuz. Yine de ‘vatan sağ olsun’ diyen bir annesiniz. Bu ne büyük bir fedakarlıktır. Ama kim farkında. Pamuk geçidinde şehit düşen 4 kahraman astsubayımızı 28. şehadet yıldönümlerinde sevgiyle, saygıyla ve minnetle anıyoruz.”

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