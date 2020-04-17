Bu da "masket potası" 19 Mayıs Belediyesi’nden "masket potası"

Samsun'un 19 Mayıs İlçe Belediyesi, korona virüs salgınıyla birlikte kullanımı artan eldiven ve maske gibi tıbbı atıkların halk sağlığına zarar vermeden toplanması için ilçe genelinde "masket potası" adını verdiği özel atık kutuları yerleştirdi.



Korona virüs tedbirleri kapsamında 26 Şubat tarihinden bu yana ilçede adeta seferberlik ilan eden 19 Mayıs Belediyesi, gerçekleştirdiği çalışmalarla dikkat çekmeye devam ediyor. Belediye, korona virüs salgınıyla birlikte kullanımı artan eldiven ve maske gibi tıbbı atıkların halk sağlığına zarar vermeden toplanması için ilçe genelinde "masket potası" adını verdiği özel atık kutuları koydu.



“Rastgele atılan eldiven ve maskeler virüs yayabilir”

“İlçemizde korona virüs salgının yayılmasını engellemek adına çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz” diyen 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın genelgesi kapsamında bu atıkların ayrı olarak toplanması gerektiği bizlere genelge olarak iletildi. Biz de hemen bu atıkların biriktirilmesi, toplanması, taşınması, geçici olarak depolanması ve bertaraf edilmesi konusunda gerekli çalışmayı başlattık. Toplamaya başladığımız bu atıklarımızı oluşturduğumuz geçici depolama alanında en az 72 saat beklettikten sonra ‘diğer atık’ olarak evsel atık kapsamında insan ve çevre sağlığına zarar vermeden atık sistemine gönderiyoruz. Vatandaşlarımız hem kendi sağlıkları hem de ilçemizde yaşayan tüm hemşehrilerimiz sağlığı için tek kullanımlık atıklarını bu noktalara atmalarını rica ediyoruz” ifadelerini kullandı.

19 Mayıs Belediyesi, kamusal açık ve kapalı alanlarda temizlik ve dezenfektasyon çalışmalarını aralıksız sürdürürken halk sağlığının korunmasına yönelik, İl Pandemi Kurulu’nun kararlarına paralel olarak önlemlerini artırarak devam ettiriyor.

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