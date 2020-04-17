Yasak öncesi kültür balıklarına yoğun ilgi Kültür balıkları kapış kapış gitti

– Samsun’da vatandaşlar sokağa çıkma yasağı öncesinde kültür balıklarına yoğun ilgi gösterdiler.

15 Nisan’da denizlerde balık avlanmasının yasaklanmasının ardından balıkçı tezgahlarını kültür balıkları süslemeye başladı. Hafta sonu sokağa çıkma yasağının uygulanacağı Samsun’da vatandaşlar balık tezgahlarının önünde kalabalık oluşturdu. Kültür balıklarına yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, hafta sonuna stok yapmak için günlük aldıklarından daha fazla balık aldılar.



“Balık satışları patlama yaptı”

Balık satışlarının oldukça iyi olduğunu ifade eden balık satıcısı Onurcan Köse, “Balık satışları patlama yaptı. Hafta sonu yasak var diye vatandaşlar bol bol balık alıyor. 1 kilo balık alan vatandaş, 45 kilo alıyor. Dün de izdiham vardı bugün de izdiham var. Balık yetiştiremiyoruz. Bakanlıkta açıklama yaptı. Somonun fiyatı düştü. Temizlenmiş somonun fiyatı 39,90 TL, Karadeniz somonu ise 27 liradan satılıyor. Çipura, levrek kilosu 30 liradan oldukça çok satılıyor. Alabalık da 25 liradan satılıyor. İşler oldukça iyi” dedi.

Satışların oldukça iyi olduğunu vurgulayan balık satıcısı Kurtça Aydın ise, “Hafta sonu uygulanacak yasak nedeniyle her yer kalabalık. Balıkçılar, tavukçular ve kasapların önünde kalabalık var. Vatandaşlar yiyeceklerini alıp dolaplarında saklayacaklar. Balık alan 12 kilo almıyor, 45 kilo alıp gidiyorlar. İşlerimiz gayet güzel gidiyor” diye konuştu.

Fiyatların biraz pahalı olduğunu ifade eden vatandaşlar ise hafta sonu yasak olduğu için her zaman aldıklarından daha fazla balık aldıklarını söylediler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.