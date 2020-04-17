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İlkadım Belediyesi'nden en iyi şiiri sen oku en güzel videoyu sen çek yarışması İlkadım Belediyesi 23 Nisan'da çocukları unutmadı

İHA

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında ödüllü şiir okuma yarışması düzenliyor.

İlkadım Belediyesi'nden en iyi şiiri sen oku en güzel videoyu sen çek yarışması İlkadım Belediyesi 23 Nisan'da çocukları unutmadı

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında ödüllü şiir okuma yarışması düzenliyor.
İlkadım Belediyesi korona virüsle mücadelesini sürdürürken yaklaşan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocukları unutmadı. İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, dünyada çocuklara armağan edilen tek bayram olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını evde kutlayacak çocuklar için ödüllü şiir okuma yarışması düzenleniyor. Video gönderen tüm çocuklara çeşitli armağanların verileceği yarışmada 1’incilik ödülü tablet, 2’ncilik ödülü dijital saat, 3’üncülük ödülü ise kitap seti olarak açıklandı.

23 Nisan'da çocuklar için ödüllü şiir okuma yarışması
Son katılım tarihi 22 Nisan 2020 Çarşamba günü saat 17.00 olan görüntülü şiir okuma yarışmasına tüm çocuklar katılabilecek. 0553 560 05 30 numaralı WhatsApp hattına isim ve adres bilgileri ile çekilen videoları göndermek yeterli olacak. Gönderilecek videolar hazırlanırken telefon ve ya tabletin yatay konumda olmasına dikkat edilmesi gerektiği açıklanırken dereceye giren videoların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında İlkadım Belediyesi web sitesi ve sosyal medya hesaplarından vatandaşlarla paylaşılacağı duyuruldu.

"Çocuklarımızla 23 Nisanı evden kutluyoruz"
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından dünyada çocuklara armağan edilen tek bayram olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını bu yıl evden de olsa aynı coşkuyla kutlayacaklarını belirten İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 100. yıl dönümünde geleceğimizin teminatı çocuklarımızla fiziki olarak bir araya gelemesek de bu önemli günü çeşitli etkinliklerle kutlamayı amaçlıyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda evlerinden çıkamayan yavrularımız için videolu bir şiir okuma yarışması düzenledik. Dünyada eşi benzeri olmayan bu anlamlı günü evimizden çıkmasak da aynı coşku ve heyecanla kutlamayı hedefliyoruz. Kaybedenin olmadığı bu yarışmaya katılım sağlayan tüm çocuklarımıza ve ailelerine şimdiden teşekkür ederiz" dedi.

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