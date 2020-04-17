19 Mayıs Gençlik Merkezi de maske seferberliğine katıldı

Samsun 19 Mayıs Gençlik Merkezi, korona virüs (Kovid19) salgınına karşı hizmet veren sağlık çalışanlarına siperlik maske üreterek destek veriyor.

Gençlik Merkezimizde görevli personel ile gönüllü gençler yeni tip korona virüs salgınına karşı, gecegündüz demeden mücadele eden sağlık çalışanları ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarındaki personeller için siperlik maske üretiyor. İlk etapta 500 adet siperlik maske üretmeyi planladıklarını belirten Gençlik Merkezi Müdürü Selahattin İmamoğlu, "Bakanlığımız tarafından başlatılan 81 ilde bütün gençlik merkezlerinde lider ve gönüllü gençlerimiz tarafından korona virüse karşı sağlık çalışanlarımızın yanında olmak üzere onlara ve çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarına siperlikli maske hazırlıyoruz. Bizim de elimizden gelen buydu. Bizler de gençlik merkezleri olarak sağlık çalışanlarımızın yanında olabilmek, bir nebze de olsa bizim de faydamız olsun istedik. Bu amaçla bakanlığımızın önderliğinde, gençlik merkezimizde bu çalışmayı başlattık" dedi.

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