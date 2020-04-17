Salgında alınacak en iyi önlem 'bağışıklık sistemini korumak'

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Feyzi Gökosmanoğlu, virüs salgınında alınacak en iyi önlemin bağışıklık sistemini korumak ve normal çalışmasını sağlayabilmek olduğunu söyledi.

Medicana International Samsun Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Feyzi Gökosmanoğlu korona virüs salgınında vitamin kullanımı konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Korona virüs hastalığında yaşanan ölümlerin çok güçlü bağışık yanıtın organları tahrip etmesinden ya da yetersiz bağışıklıktan dolayı vücudu savunamamasından kaynaklı olduğunu söyleyen Uzmanı Dr. Feyzi Gökosmanoğlu, "Güçlü bağışıklık enfeksiyon riskini azaltıyor. Bu salgını tek başına engelleyebilecek veya tedavi edebilecek herhangi bir gıda, destek mineral, vitamin gibi suplementler şu ana kadar gösterilememiştir. Yakın tarihli bilimsel veriler değerlendirildiğinde veriler ve bulgular çelişkili olmasına rağmen, mevcut kanıtlar, bağışıklık destekleyici rolleri olan çoklu mikro besinlerle takviyenin bağışıklık fonksiyonunu modüle edebileceğini ve enfeksiyon riskini azaltabileceğini göstermektedir. Bağışıklık desteği için en güçlü kanıtlara sahip mikrobesinler vitamin C –D ve çinko (Zn)’dir” dedi.



Vitamin C ve D kullanımı

Vitamin C'nin doğal yollarla alınması gerektiğini ifade eden Dr. Gökosmanoğlu, “Yeterli kanıt olmasa da, eğer alınacaksa, kış aylarında zaten Vitamin D yetmezliği olduğu için kış ayalarında 1200 IU /gün yada 10 bin IU/hafta birkaç hafta alınabilir. Devamında 5 bin IU/hafta olarak devam edilebilir. Vitamin C, Çin ve bazı ülkelerde çok yüksek dozda kullanıldı, bu dozları oral ilaçlarla almanız mümkün değil, bu nedenle Vitamin C doğal yollarla alınmalıdır. Kış meyveleri bağışıklık sistemini destekleyici C vitamininden zengin olduğu için bu meyvelerin tüketimine ağırlık verilmeli, mümkünse yemeklere taze limon sıkılmalıdır. Toplumda sürekli ilaç, herhangi bir gıda, destek mineral, vitamin gibi suplementler kullanımının çok fazla durumdadır. Bunların ise şuana kadar etkili olduğunu gösteren bilgi, veri olmadığını, bu nedenle tüketilmesi daha büyük sağlık sorunlarına neden olabilir. Çünkü ölümlerin bağışıklık sisteminin diğer organlara çökmesinden kaynaklanıyor” şeklinde konuştu.

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