Hollanda´dan 2'si bebek 346 Türk vatandaşı Samsun'a getirildi

<br>Yaprak KOÇERHüseyin KALAY/SAMSUN, (DHA)HOLLANDA´da bulunan 2´si bebek 346 Türk vatandaşı, uçakla Samsun´a getirildi. Vatandaşlar, yapılan sağlık kontrollerinin ardından otobüsler ile yurda yerleştirilecekleri Tokat´a götürüldü.<br>Hollanda´da bulunan Türk vatandaşlarının tahliye işlemleri kapsamında 2´si bebek 346 kişi, Türk Hava Yolları´na ait uçakla Samsun Çarşamba Havalimanı´na getirildi. Özel kıyafetli sağlık görevlileri uçağa girerek, yolcuların ateşlerini ölçtü yaptı. Yapılan sağlık kontrollerinin ardından 346 kişi otobüsler ile Tokat´a doğru yola çıktı. Vatandaşlar, Tokat'ta yerleştirilecekleri Kredi Yurtlar Kurumu´na ait yurtta 14 gün süreyle karantina altında tutulacak. DHA-Genel Türkiye-Samsun Yaprak KOÇER-Hüseyin KALAY<br>2020-04-17 18:23:57<br>
- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
-
SPOR
- CANLI SKOR
- İDDAA
- SÜPER LİG
- 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- PUAN DURUMU
-
TAKIMLAR
-
KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
-
- SAĞLIK
- YAZARLAR
-
-