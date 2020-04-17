99 yaşındaki Fatma nine koronayı yendi

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Samsun’da 99 yaşındaki Fatma nine korona virüsü yenerek alkışlarla taburcu edildi.

99 yaşındaki Fatma Ay, yaklaşık 10 gün önce ateş, nefes darlığı ve öksürük şikayetleriyle Samsun İl Sağlık Müdürlüğü Vezirköprü Devlet Hastanesi’ne başvurdu. Yapılan testler ve tetkikler sonucunda kovid19 teşhisi koyulan 99 yaşındaki hasta, Vezirköprü Devlet Hastanesi’ne yatırılarak tedavisine başlandı.

10 günlük tedavi sonrası hasta bugün sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde hastaneden

14 gün izolasyon önerisiyle evine taburcu edildi.

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