Sokağa çıkma yasağı uygulanan Samsun güne sessiz başladı

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<br>Yaprak KOÇERHüseyin KALAY/SAMSUN, (DHA)SAMSUN'da, Türkiye genelinde hafta sonu 31 kentte getirilen sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinin ardından en işlek cadde ve meydanlar boş kaldı.<br>İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeyle, 2 günlük sokağa çıkma yasağının uygulandığı 31 ilden biri olan Samsun'da, vatandaşlar yasağa uyarak evlerinden dışarı çıkmadı. Kentin en işlek cadde, meydan ve sokakları boş kaldı. Polis ekipleri, kent merkezinde ana güzergah yolları ve ara sokaklarda denetimlerde bulundu.DHA-Genel Türkiye-Samsun Yaprak KOÇER-Hüseyin KALAY<br>2020-04-18 09:12:35<br>

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