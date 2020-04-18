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Samsun'da ahırda tabancayla vurulmuş halde bulunan çocuk hayatını kaybetti

İHA

Samsun'da ahırda tabancayla vurulmuş halde bulunan 14 yaşındaki çocuk tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Samsun'da ahırda tabancayla vurulmuş halde bulunan çocuk hayatını kaybetti

Samsun'da ahırda tabancayla vurulmuş halde bulunan 14 yaşındaki çocuk tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, Samsun'un Asarcık ilçesinin Armutlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 14 yaşındaki Rüzgar Armutlu, büyükbaş hayvanları bağladıkları ahırda ailesi tarafından kafasından silahlı vurulmuş halde bulundu. Asarcık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Rüzgar Armutlu ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Armutlu yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Rüzgar Armutlu'nun kazara mı kendini vurduğu yoksa başkası tarafından mı vurulduğu araştırılıyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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