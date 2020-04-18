Otomobilin çarpıp, minibüsün üzerinden geçtiği fırıncı öldü

<br>Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'un Tekkeköy ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı, arkadan gelen minibüsün de üzerinden geçtiği fırın çalışanı Serkan Baştan (19), hayatını kaybetti.<br>Kaza, dün saat 23.30 sıralarında Tekkeköy ilçesi Kirazlık Mahallesi´nde meydana geldi. Ekmek fırınında çalışan Serkan Baştan, yolun karşısına geçmek isterken yan yolda Coşkun Y. yönetimindeki 55 LK 983 plakalı otomobil çarptı. Karayoluna düşen Baştan'ın üzerinden Ömer Ö. yönetimindeki 55 BBS 73 plakalı minibüs geçti. <br>İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri Serkan Baştan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Baştan'ın cansız bedeni Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken, polis 2 sürücüyü gözaltına aldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Hakan AKGÜN<br>2020-04-18 16:09:31<br>
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