Samsun'da 47 yaşındaki kadın korona virüsten hayatını kaybetti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Samsun'da korona virüs nedeniyle 47 yaşındaki bir kadın hayatını kaybetti.



Samsun'un İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi'nde ikamet eden N.K. (47), korona virüs testinin pozitif çıkması sonucu Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan N.K. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.