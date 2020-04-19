Samsun’da 23 Nisan’da çocuklar ritim tutup şarkı söyleyecek turnalar gökyüzünde süzülecek Samsun’da 23 Nisan kutlamalarına özel etkinlik programı açıklandı

Samsun’da çocuklar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı pencere ve balkonlarından kendi tasarladıkları müzik aletlerini çalıp “Bir başkadır benim memleketim” şarkısını söyleyerek kutlayacak.

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için özel bir etkinlik programı açıklandı. Program 17 Nisan ve 23 Nisan tarihleri arasında evlerde çocukların yapacağı bir dizi etkinlik içeriyor. Bu yıl 100. Yılını kutlanacak bayram için hazırlanan program 1 hafta boyunca yapılacak farklı etkinlikler ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na bir hazırlık. Çocuklar hayal güçlerini kullanarak bayraklar tasarlayacak. Evimiz okulumuz dedikleri ortamı süsleyip, afişler tasarlayacak. Hayallerini umudun sembolü turna kuşları ile harmanlayıp 23 Nisan 2020’de Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılış saati olan 14.00’da gökyüzüne bırakacaklar.

17 Nisan’da çocuklar aileleriyle beraber evlerinde bir slogan üreterek 23 Nisan afişi hazırlayacak. 18 Nisan’ı çoraptan kukla yaparak kendilerine bir oyuncak tasarlamakla geçirecekler. Ayriyeten dünya çocukları boyamaları yapacak ve farklı dillerde merhaba diyecekler. 19 Nisan’da çocuklar şarkı, şiir ya da gösteri yaparken aileleri videolarını çekecek. Bunların arasından 5 kişiye zeka oyunu hediye edilecek. 20 Nisan’da kağıt katlama sanatı ile turna kuşu yapacak. Sonra ise kendi dokunuşları ile Türk bayrağı hazırlayarak bunları evlerinin pencerelerine asacaklar. 21 Nisan’da “Bir Başkadır Benim Memleketim” şarkısını öğrenecek ve bir ritim aleti hazırlayacaklar. 22 Nisan’da ise yarınki kutlamanın son hazırlıkları yapılacak. Ev en güzel şekilde süslenecek. Süslemeyi paylaşanlar arasından bir kişiye tablet hediye edilecek. Öğrenilen şarkının ritim aleti ile provası yapılacak. Daha önce hazırlanan turna kuşu ise bir balona bağlanarak uçması sağlanacak. 23 Nisan kutlamasında ise pencere ve balkonlarından çocuklar kendi tasarladıkları müzik aletlerini çalıp “Bir başkadır benim memleketim” şarkısını söyleyecek. Bu esnada hazırladıkları turna kuşları gökyüzünde süzülecek.

Bu çalışmalar 7 gün boyunca çocuklar ve aile ile iletişim halinde yapılırken Samsun Akademi’de yer alan uygulama videoları etkinlikleri gerçekleştirirken çocuklara rehber olacak. 23 Nisan günü yapılacak bu etkinliklere Samsun Valisi Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen büyükşehir belediyesinin otobüsünden eşlik edecek.

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