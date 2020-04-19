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Hayırsever iş adamından Bafra Belediyesine 30 bin adet maske

İHA

– Hayırsever iş adamı H. Kaya Aşcı, korona virüsle mücadele kapsamında Bafra Belediyesine 30 bin adet maske bağışladı.

Hayırsever iş adamından Bafra Belediyesine 30 bin adet maske

– Hayırsever iş adamı H. Kaya Aşcı, korona virüsle mücadele kapsamında Bafra Belediyesine 30 bin adet maske bağışladı.
Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsü, Türkiye’de kenetlenmeye vesile oldu. Geçmişteki zor günlerde olduğu gibi korona etkisi altında da yardımlaşma ve paylaşım Bafra’da yine kendisini gösterdi. Bafralı hayırsever iş adamı H. Kaya Aşcı, ilçede kullanılmak üzere hazırlanan 30 bin adet maskeyi Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç’a teslim etti. Samsun Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Genel Başkanı olan H. Kaya Aşcı, korona virüsle mücadele kapsamında en çok ihtiyaç duyulan ekipmanların başında gelen maske konusunda doğduğu şehre anlamlı bir destekte bulundu. Aşcı, “Holding olarak son zamanlarda dünyamızı ve ülkemizi kasıp kavuran korona virüsü salgınına karşı doğduğumuz Bafra ve bölgesine en çok ihtiyaç duyulan ekipmanların başında gelen maske konusunda destek vermek istedik. Bunun için de 30 bin adet maske ile destek vermenin mutluluğunu yaşamaktayız. Bu maskelerin 2 bin adedi Bafra Kaymakamlığına, 2 bin adeti Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğüne, 2 bin adeti Bafra İlçe Jandarma Komutanlığına, 2 bin adeti Bafra Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına, geri kalan 20 bin adet maske Bafra Belediye Başkanlığı himayelerine, 2 bin adet maske ise sivil toplum örgütlerine toplam 30 bin adet gönderildi. Covid19 salgını çağdaş dünyanın ilk kez karşı karşıya kaldığı bir durum. Buna karşın elimizdeki en büyük dayanak ise dayanışma ruhumuz. Bu süreci omuz omuza vererek hep birlikte atlatacağız. Elde edeceğimiz tecrübeler ise geleceğe bırakacağımız en önemli mirasımız olacak. Holding olarak sorumluluklarımızın farkındayız. Tüm gücümüz ve kararlılığımızla elimizden gelen desteği vererek, sağlıklı ve aydınlık günlere ulaşacağımıza inancımız tam. Bu vesileyle fedakar bir şekilde görevlerini yapan tüm sağlık çalışanlarına ve diğer kurumlara bir kez daha teşekkür etmek istiyorum” dedi.
Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç ise şunları söyledi:
“Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsle mücadelede ülkemizin örnek gösterilecek seviyeye getirilmesinde hükümetimizin karar ve uygulamalarının yanında bu yönde emek ortaya koyan görevlerinin başında olan çalışanlarımızın da büyük katkısı ve başarısı var. Bu sürecin başarılı bir şekilde yürütülmesinde cansiperane çaba içinde olan herkese kalbi teşekkürlerimi iletiyorum. Bizler birlikte başaracağız derken vefa odaklı bu insan gücümüzden bahsediyorduk. Bu bilinçle başaracağımıza tüm kalbimizle inanıyoruz. Görevleri başında olan tüm kardeşlerimizden, evlerinde kalarak desteğini ortaya koyan kadirşinas halkımızdan Allah razı olsun. Ayrıca 30 bin maske desteği veren Bafralı hayırsever iş adamı H. Kaya Aşcı’ya ve Aşcı ailesine Baframız adına teşekkür ediyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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