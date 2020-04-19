Yasağın 2'nci gününde, Samsun'un cadde ve sokakları bomboş

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Yasağın 2'nci gününde, Samsun'un cadde ve sokakları bomboş

DHA

Zeynep Irmak ÖCALTayfur KARA/SAMSUN, (DHA) SAMSUN'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma yasağının 2'nci ve son gününde, cadde ve sokaklar boş kaldı. 1 milyon 336 bin nüfuslu Samsun'da, sessizlik hakim oldu. Yasağa uymayanlarla ilgili geçen hafta 123 kişiye adli işlem uygulanırken, bu hafta henüz adli işlem yapılmadığı öğrenildi.  İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında, 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Kararın 2'nci ve son gününde, Samsun bomboş kaldı. Kentin en kalabalık noktaları Atakum sahili, Cumhuriyet Meydanı...

Yasağın 2'nci gününde, Samsun'un cadde ve sokakları bomboş

<br>Zeynep Irmak ÖCALTayfur KARA/SAMSUN, (DHA) SAMSUN'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma yasağının 2'nci ve son gününde, cadde ve sokaklar boş kaldı. 1 milyon 336 bin nüfuslu Samsun'da, sessizlik hakim oldu. Yasağa uymayanlarla ilgili geçen hafta 123 kişiye adli işlem uygulanırken, bu hafta henüz adli işlem yapılmadığı öğrenildi. <br>İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında, 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Kararın 2'nci ve son gününde, Samsun bomboş kaldı. Kentin en kalabalık noktaları Atakum sahili, Cumhuriyet Meydanı ve İstiklal Caddesi´nin boş olduğu gözlendi. Samsunlular, yasağa uyarak, evlerinden dışarı çıkmadı. Denetimlerini artıran polis ekipleri de kentin birçok yerinde kontrol noktaları oluşturdu. Araçları tek tek durduran polis ekipleri, sürücülerin izin belgeleri olup olmadığını kontrol etti.<br>BU HAFTA ADLİ İŞLEM SIFIRA İNDİ<br>Samsun´un 17 ilçesinde de cadde ve sokaklar boş kaldı. Geçen hafta polis ekiplerince yapılan denetimlerde, sokağa çıkma yasağına uymayan 406 kişiye, toplam 509 bin lira para cezası uygulanırken, 123 kişiye de adli işlem yapılmıştı. Bu hafta ise henüz herhangi bir adli işlem yapılmazken, 207 kişiye toplam 258 bin lira para cezası yazıldı.<br>`ATAKUM'U HİÇ BÖYLE GÖRMEMİŞTİM´<br>Evlerinden dışarı çıkmayan Samsunlular ise bahçelerinde ve balkonlarında günlerini geçirdi. Şensoylar Apartmanı sakinleri de sosyal mesafe kurallarını dikkate alarak, sokağa çıkma yasağının son gününü bahçelerinde geçirdi. Komşularla birlikte sohbet ettiklerini belirten Erdoğan Vurgun (60), "35 senedir Atakum´da yaşıyorum ve Atakum sahilini hiç bu kadar boş görmemiştim. Gerçekten değişik bir durum. Tabi bu süreçte sokak hayvanlarını da unutmamak lazım, bizler elimizden geldiğince belli bölgelere su ve yiyecek koyuyoruz. Vatandaşlar, sokağa çıkma yasağını uyuyor. Bizler de ailemizle ve komşularımızla bahçemizde vakit geçiriyoruz. Tabi sosyal mesafe kurallarına uyararak, sohbet ediyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Samsun Tayfur KARA, Zeynep Irmak ÖCAL<br>2020-04-19 14:38:04<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mide kanaması geçiren yaşlı adam ambulans helikopterle hastaneye yetiştirildi
YEREL HABERLER Mide kanaması geçiren yaşlı adam ambulans ...
Hayırsever iş adamından Bafra Belediyesine 30 bin adet maske
YEREL HABERLER Hayırsever iş adamından Bafra Belediyesine 30 bin ...
Samsun’da 23 Nisan’da çocuklar ritim tutup şarkı söyleyecek turnalar gökyüzünde süzülecek Samsun’da 23 Nisan kutlamalarına özel etkinlik programı açıklandı
YEREL HABERLER Samsun’da 23 Nisan’da çocuklar ritim tutup şarkı ...
OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi korona virüsüyle mücadelede sahada
YEREL HABERLER OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi korona virüsüyle ...
Samsun'da 47 yaşındaki kadın korona virüsten hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Samsun'da 47 yaşındaki kadın korona virüsten hayatını ...
Havza Belediyesi boş kalan sokaklarda virüs avladı Havza Belediyesinde boşalan sokaklarda dezenfekte çalışması
YEREL HABERLER Havza Belediyesi boş kalan sokaklarda virüs ...
Korona savaşçısı mikronsis aracı Tekkeköy’de
YEREL HABERLER Korona savaşçısı mikronsis aracı Tekkeköy’de
(Görüntülü) Sokağa çıkma yasağına kan bağışı arası
YEREL HABERLER (Görüntülü) Sokağa çıkma yasağına kan bağışı arası
Otomobilin çarpıp, minibüsün üzerinden geçtiği fırıncı öldü
YEREL HABERLER Otomobilin çarpıp, minibüsün üzerinden geçtiği ...
İhtiyaç sahipleriyle hayırseverleri buluşturan uygulama 'Askıda Ekmek'
YEREL HABERLER İhtiyaç sahipleriyle hayırseverleri buluşturan ...
Sokağa çıkma yasağına rağmen kan bağışı çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Sokağa çıkma yasağına rağmen kan bağışı çalışmaları ...
Atakum'dan kartpostallık görüntüler Sokağa çıkma kısıtlamasından ardından boşalan Atakum ilçesi havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Atakum'dan kartpostallık görüntüler Sokağa çıkma ...
Yasağa uymayanlara 43 bin 398 lira ceza
YEREL HABERLER Yasağa uymayanlara 43 bin 398 lira ceza
Samsun'da ahırda tabancayla vurulmuş halde bulunan çocuk hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Samsun'da ahırda tabancayla vurulmuş halde bulunan ...
Samsun'da sokağa çıkma yasağında polis denetimi
YEREL HABERLER Samsun'da sokağa çıkma yasağında polis denetimi
‘Hayalet şehir’ Samsun Samsun yasağa uydu Parçalı sisin etkili olduğu şehir havadan görüntülendi
YEREL HABERLER ‘Hayalet şehir’ Samsun Samsun yasağa uydu Parçalı ...
(Görüntülü) SAMSUN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SESSİZLİĞİ-2
YEREL HABERLER (Görüntülü) SAMSUN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SESSİZLİĞİ-2
(Görüntülü) SAMSUN HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SESSİZLİĞİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) SAMSUN HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE SOKAĞA ÇIKMA ...
(Görüntülü) HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SESSİZLİĞİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI ...
Sokağa çıkma yasağı uygulanan Samsun güne sessiz başladı
YEREL HABERLER Sokağa çıkma yasağı uygulanan Samsun güne sessiz ...
Mamalar can dostlar için Samsun'daki can dostların mamaları Büyükşehir Belediyesinden Türkiye'de ilk olan mama üretim tesisi ile Samsun'daki 17 ilçenin tamamına mama dağıtılıyor
YEREL HABERLER Mamalar can dostlar için Samsun'daki can dostların ...
Hastanede tedavi görürken, oğluyla koronavirüse yakalandı
YEREL HABERLER Hastanede tedavi görürken, oğluyla koronavirüse ...
(Görüntülü) Samsun'da sokaklar boş kaldı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Samsun'da sokaklar boş kaldı
Samsun'da dehşet veren kaza kamerada Samsun'da otomobilin çarparak yola fırlattığı gencin üzerinden minibüs geçti: 1 ölü
YEREL HABERLER Samsun'da dehşet veren kaza kamerada Samsun'da ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X