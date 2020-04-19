Çarşamba ıssız kaldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Korona virüs salgınına karşı 2. kez alınan sokağa çıkma yasağı kararı sonrası Samsun’un Çarşamba ilçesi ıssız bir görünüme büründü.

Korona virüs salgınına karşı 31 şehirde alınan sokağa çıkma yasağına Samsun’un Çarşamba ilçesi de uydu. Şehir merkezinde fırınlar ve nöbetçi eczanelerin dışında açık herhangi bir işletmenin olmadığı gözlenirken, cadde ve sokakların boş görüntüsü objektiflere yansıdı.

Sokağa çıkma yasağı 00.00 itibarıyla son bulacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.