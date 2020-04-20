Kamyondan düşüp hastanelik oldu

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Samsun'da kamyonun üzerinde yük yükleme sırasında düşen bir kişi hastanelik oldu.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi İlkadım Sanayi Sitesi'nde saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir nakliyat firmasına ait kamyonun üzerindeki yükleri düzelmek isteyen B.K., ayağı kayınca düşerek yaralandı. 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan B.K. tedavi altına alındı.

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