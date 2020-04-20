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Bafra'da tütün alımları başladı

İHA

Samsun'un Bafra ilçesinde kırsal kesimde sözleşmeli olarak üretilen tütünlerin alımlarına başlandı.

Bafra'da tütün alımları başladı

Samsun'un Bafra ilçesinde kırsal kesimde sözleşmeli olarak üretilen tütünlerin alımlarına başlandı.
5 firma tarafından alımların başlaması üzere traktörlere yükledikleri tütünleri depolara getiren üreticiler, fiyatlardan memnunlar. Alımların gerçekleştirildiği depoları ziyaret eden Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, tütün üreticileri ve tütün eksperlerinden fiyatlar ve tütün kalitesiyle ilgili bilgi aldı.
Tosuner, tütünün de bir tarım ürünü olarak desteklenmesi için mücadele ettiklerini söyledi. Tosuner, "Bafra'da kırsal kesimde yaklaşık 3 bin hane üreticimiz var. Bugün Türkiye ve dünyada en kaliteli tütün Bafra'nın kırsalında yapılmaktadır. Bafra tütünü olmadan hiçbir sigara fabrikasının üretme şansı yok. Bu korona virüsten dolayı Bafra’da 2019 da üretime başlayıp 20020 yılında gecikmelide olsa şu an alımlara başlandı. Bafra dünyada en kaliteli tütün yapan bir bölgeye sahip. Tarımı temsil eden Ziraat Odası olarak biz çiftçimize her zaman demişizdir malınızı kaliteli yapın. Alıcı firma almazsa bile bir başka firmaya vermeye yüzünüz olsun. Üreticinin mağdur olmaması önümüzdeki yılda daha kaliteli tütün yapmasını diliyorum” dedi.
Alım yapan firma yetkilisi de, "Tütünün 8 fiyatı vardır. Sekizden bire kadar gider. En düşük fiyat bizim uyguladığımız tahmin ediyorum 19 lira falan olacak. Ama bazı firmalarda 18’de olabilir. 15’de olabilir. Bazen 22 çıkacak bazen baş fiyat 24 lira çıkacak o tütünün kalitesine bağlı. Bu ekiciler iyi ekiciler ama bu sene hava şartları geçen sezonda iyi gitmedi. Yapraklar biraz büyük oldu. Dolayısıyla kalite biraz aşağıya çekildi. Ama yinede fiyatlar baş fiyata yakın fiyatlar" diye konuştu.
Tütününü baş fiyattan veren üretici Nadir Ardınç da, “Tütünüm güzeldi, 24 lira baş fiyata verdim. Fiyatlardan memnunum. Herkes düzgün tütün yapsın, fiyatı düzgün alsın. A grad tütün yapacaksın güzel para alacaksın” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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