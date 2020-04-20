Şizofren şairin evi küle döndü Gece çıkan yangın 3 saatte kontrol altına alındı Mahalleliler yardım kampanyası başlattı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Şizofren şairin evi küle döndü Gece çıkan yangın 3 saatte kontrol altına alındı Mahalleliler yardım kampanyası başlattı

İHA

Samsun'un bilinen simalarından 'şizofren şair' olarak bilinen Durmuş Tunacık'ın evi gece saatlerinde yandı. 4 kişinin yaşadığı ev küle dönerken, Tunacık ailesi canını zor kurtardı.

Şizofren şairin evi küle döndü Gece çıkan yangın 3 saatte kontrol altına alındı Mahalleliler yardım kampanyası başlattı

Samsun’un bilinen simalarından 'şizofren şair' olarak bilinen Durmuş Tunacık’ın evi gece saatlerinde yandı. 4 kişinin yaşadığı ev küle dönerken, Tunacık ailesi canını zor kurtardı.
42 yaşında, evli ve 2 çocuk babası olan Samsunlu şair Durmuş Tunacık, 10’a yakın şiir kitabı çıkardı. Tunacık, kitapta yer alan ve kitaba da ismini veren "Bana Deli Dediler" şiirinde; şizofren hastası olduğu yıllarla yaşadığı olaylarla günümüz sorunlarına atıfta bulunuyordu. Gece saat 01.30 sıralarında Tunacık’ın Taflan Merkez Mahallesi’ndeki evinde yangın çıktı. 10 yaşındaki oğlunun çakmakla oynarken yangına sebebiyet verdiği iddia edilirken, mahalle sakinleri sokak köpeklerinin havlamasıyla uyanarak, dumanları görerek yangından haberdar oldular. Anında itfaiyeye haber veren mahalle sakinleri, Tunacık ailesini dumanların arasından çıkarttılar.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına anında müdahale etti. Yangından evde bulunan eşyalar ve duvarlar alev alırken, yangının kontrol altına alınması yaklaşık 3 saat sürdü. 1,5 katın etkilendiği yangında Tunacık ailesinin evde bulunan tüm eşyaları yanarak kullanılmaz hale geldi.

Mahalle sakinleri sosyal medyadan yardım kampanyası başlattı
Yangının ardından evsiz kalan Tunacık ailesi, aynı mahallede olan akrabalarının evine sığındılar. Mahalle sakinleri de Ramazan ayına kısa bir süre evlerinden ve eşyalarından olan Tunacık ailesine destek olmak amacıyla sosyal medyadan yardım kampanyası başlattı. Yardımların Taflan Merkez Mahallesi Muhtarı Ahmet Boz’a yapılması çağrısında bulunuldu.
Şair Durmuş Tunacık, eşi ve 2 çocuğuyla geçici olarak akrabalarının yanında kalmaya başladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yolda bulduğu içi para dolu cüzdanı polise teslim etti
YEREL HABERLER Yolda bulduğu içi para dolu cüzdanı polise teslim ...
Bu otomobilden sağ çıktı Tüp yüklü tır kaza yaptı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Bu otomobilden sağ çıktı Tüp yüklü tır kaza yaptı: 1 ...
Koronavirüsü yenen hemşire, mesai arkadaşlarının alkışlarıyla taburcu oldu
YEREL HABERLER Koronavirüsü yenen hemşire, mesai arkadaşlarının ...
8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan kadın yakalandı
YEREL HABERLER 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan kadın yakalandı
Salıpazarı'ndan günlük 100 bin maske Korona virüs salgını arası veren fabrika maske üretmeye başladı
YEREL HABERLER Salıpazarı'ndan günlük 100 bin maske Korona virüs ...
Bağışıklık desteği için C, D vitamini ve çinkoya dikkat
YEREL HABERLER Bağışıklık desteği için C, D vitamini ve çinkoya ...
Samsun'da silahla yaralama şüphelisine adli kontrol
YEREL HABERLER Samsun'da silahla yaralama şüphelisine adli kontrol
15 yıllık hemşire koronayı yendi Kavak Devlet Hastanesinde 15 yıllık hemşire koronayı yenerek alkışlarla taburcu oldu
YEREL HABERLER 15 yıllık hemşire koronayı yendi Kavak Devlet ...
Samsun’da 'görüntülü doktor' uygulaması başladı
YEREL HABERLER Samsun’da 'görüntülü doktor' uygulaması başladı
Bafra'da tütün alımları başladı
YEREL HABERLER Bafra'da tütün alımları başladı
Havza Vefa Sosyal Destek Grubu 885 kişiye ulaştı
YEREL HABERLER Havza Vefa Sosyal Destek Grubu 885 kişiye ulaştı
Dışı gazoz kapaklı ev ilgi çekiyor
YEREL HABERLER Dışı gazoz kapaklı ev ilgi çekiyor
Kamyondan düşüp hastanelik oldu
YEREL HABERLER Kamyondan düşüp hastanelik oldu
Çarşamba ıssız kaldı
YEREL HABERLER Çarşamba ıssız kaldı
Havza Belediyesi’nden yasağın ikinci günü yoğun çalışma
YEREL HABERLER Havza Belediyesi’nden yasağın ikinci günü yoğun ...
Samsun sokağa çıkma yasağına uydu Vali Osman Kaymak evde kalan vatandaşlara teşekkür etti
YEREL HABERLER Samsun sokağa çıkma yasağına uydu Vali Osman Kaymak ...
Hilal öğretmenden anlamlı kampanya
YEREL HABERLER Hilal öğretmenden anlamlı kampanya
(Görüntülü) Samsun'da yasağa uyuluyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) Samsun'da yasağa uyuluyor
Mide kanaması geçiren yaşlı adam ambulans helikopterle hastaneye yetiştirildi
YEREL HABERLER Mide kanaması geçiren yaşlı adam ambulans ...
Yasağın 2'nci gününde, Samsun'un cadde ve sokakları bomboş
YEREL HABERLER Yasağın 2'nci gününde, Samsun'un cadde ve sokakları ...
Hayırsever iş adamından Bafra Belediyesine 30 bin adet maske
YEREL HABERLER Hayırsever iş adamından Bafra Belediyesine 30 bin ...
Samsun’da 23 Nisan’da çocuklar ritim tutup şarkı söyleyecek turnalar gökyüzünde süzülecek Samsun’da 23 Nisan kutlamalarına özel etkinlik programı açıklandı
YEREL HABERLER Samsun’da 23 Nisan’da çocuklar ritim tutup şarkı ...
OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi korona virüsüyle mücadelede sahada
YEREL HABERLER OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi korona virüsüyle ...
Samsun'da 47 yaşındaki kadın korona virüsten hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Samsun'da 47 yaşındaki kadın korona virüsten hayatını ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X