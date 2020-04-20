Havza Halk Eğitim Merkezinden maske desteği

Havza Belediyesi tarafından ilçe pazarlarında ücretsiz maske dağıtımına başlamasının ardından maske tedariki için Havza Halk Eğitimi Merkezi ile ortak yürütülen maske üretim çalışması kapsamında bu güne kadar parça parça 7 bin 500 adet maskeyi teslim etti.

Maske üretimi için Havza Belediyesi tarafından tedarik edilen maske malzemeleri Havza Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'ne teslim eden Temizlik İşleri Müdürü Zeki Kurt dağıtıma hazır olan bin 500 maskeyi Havza Halk Eğitim Merkezi Müdürü Kudret Ergül’den teslim aldı.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, bugüne kadar Havza Halk Eğitimi Merkezinden 7 bin 500 maske teslim aldıklarını belirterek, “Bu süreçte çok sayıda maskeye ihtiyacımız olacak. Bu gün teslim aldığımız bin 500 maske ile yaklaşık 10 gün içinde teslim aldığımız maske sayısı 7 bin 500’ü buldu. Bu ihtiyacımızın giderilmesinde Havza Halk Eğitim Merkezimiz bizlere önemli bir destek sağladı. Merkezimizin bizlere vermiş olduğu bu destek çok önemli. Değerli müdürüm ve usta öğreticilerimize Havza halkı adına teşekkür ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.