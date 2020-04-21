Başhekim Seven: "Kavak’ta uyguladığımız tedavi ile korona virüsü alt etmeyi başardık"

Kavak Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Mustafa Seven, Hemşire Müberra Nergiz’in korona virüsü yenmesini değerlendirerek, “Sevincimiz büyük. Kavak’ta uyguladığımız tedavi ile korona virüsü alt etmeyi başardık" dedi.

Görev yaptığı Kavak Devlet Hastanesi’nde şikayetlerini söylediği doktorlar tarafından kovid19 teşhisi konulan Müberra Hemşire, çalıştığı hastanede gördüğü tedavi ile hastalığı yenerek taburcu oldu. Kavak Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Mustafa Seven, Müberra Nergiz’in tekrar sağlığına kavuşmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Meberra Hemşiremiz 1 hafta önce yaşadığı nefes darlığı ve öksürük şikâyeti vardı. Yapılan testler sonucunda kendisine kovid19 teşhisi konuldu. Hastanemizde kaldığı sürece tedavisi yapıldı. 14 gün evde izolasyon yapması kaydıyla taburcu edildi. Bu süreç bizlerle yakından ilgilenen İl Sağlık Müdürümüze de çok teşekkür ederiz. Kavak’ta uyguladığımız tedavi ile korona virüsü alt etmeyi başardık" diye konuştu.

Kavak Devlet Hastanesinden sonra çalışma arkadaşlarının alkışları arasında taburcu olan Hemşire Müberra Nergiz, “Tedavim süresince benimle yakından ilgilenen tüm mesai arkadaşlarıma Başhekimimiz Opr. Dr. Mustafa Seven’e ve Samsun Sağlık Müdürümüz Muhammet Ali Bey’e, serviste çalışan tüm arkadaşlarıma, çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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