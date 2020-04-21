3 bin kişinin çalışacağı 'Tekstilkent Projesi'ne onay Çarşamba için dev proje onaylandı

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan 50 milyon lira maliyetle 94 bin metrekarelik arazi üzerine kurularak 13 tekstil fabrikasının yer alacağı ve ilk etapta 3 bin kişinin istihdam edilmesini sağlayacak Tekstilkent için hazırladıkları projenin onaylandığını açıkladı.

Konu ile ilgili konuşan Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, “Tekstilkent'te yer alacak yatırımların projeleri Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından onaylanarak yayımlandı. Bu sayede toplam 50 milyon lira tutarındaki projenin yüzde 55’ini hibe olarak alacağız. 13 adet tekstil fabrikasının yer alacağı projemizi 2020 yılı içerisinde başlayıp bir yıl içerisinde bitirmeyi planlıyoruz. İlk etapta çoğunluğu kadınlardan oluşan yaklaşık 3 bin kişiyi istihdam edip, ilerleyen zamanlarda bunu 5 bine çıkarmayı planlıyoruz" dedi.

Halit Doğan, “Tekstilkent Projesi'ni her firma için 2 bin 500 ile 4 bin 500 metrekare kapalı alan olacak şekilde hazırladık. Ayrıca firmalara 2 bin metrekare açık alanda sosyal donatı alanı tahsis edeceğiz, çalışanların büyük çoğunluğu kadınlardan oluşacağı için, personellerin çocuklarının bakımının yapılacağı kreş de Tekstilkent’in içinde yer alacak” diye konuştu.

Projenin istihdama büyük katkı yapacağını söyleyen Başkan Doğan, “Sektörde en çok yaşanan sıkıntılardan biri kalifiyeli işçi sorunudur. Tekstilkent'e mesleki eğitim merkezi kuracağız. Burada istihdama katılacak hemşehrilerimizin alanında uzmanlaşarak göreve başlaması için eğitimler vereceğiz" sözlerini kullandı.

Çarşamba’nın kendi markasını üreteceğini belirten Doğan, “Çarşamba'nın kendi markasını üretmesi için çalışmalar yapacağız, firmalarımız ile el ele verip kendi markamızı üreteceğiz. Projemizin onay süreçlerini tamamladık, artık kısa zaman içerisinde Tekstilkent’in inşaatına başlamak istiyoruz. Bu süreçte desteklerini esirgemeyen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na, Tarım Bakanlığı’na, AK Parti Samsun Milletvekilimiz Fuat Köktaş’a, tüm milletvekillerimize ve TKDK Samsun Koordinatörü Bülent Turan’a teşekkür ederim” ifadelerine yer verdi.

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