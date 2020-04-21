Psikiyatrist Gül: "Korona virüs gündemine kapılmayın"

Psikiyatri Uzmanı Dr. Enver Gül, insanların korona virüs salgını ile mücadelede sosyal medyaya dikkat etmesini, özellikle 'felaket' içerikli haberlerin gündemine kapılmaması gerektiğini söyledi.

Samsun Büyük Anadolu Hastanesi'nden Psikiyatri Uzmanı Dr. Enver Gül, korona virüs ile ilgili sosyal medyada çıkan haberler konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Korona virüs salgınının, özellikle sosyal medyada da gündemi belirleyen ve en çok konuşulan konuların başında geldiğini belirterek, "Doğru bilgilerinde paylaşıldığı kadar yanlış bilgilerin de bulunduğu uçsuz bucaksız bir mecra olan sosyal medyaya dikkat edilmesi gerektiğini bilimsel niteliği olmayan asılsız, asparagas denilen haberlerin, kişide endişe, korku, panik oluşturabileceğini ortaya çıkan bu karamsarlığın ise psikolojik rahatsızlıkları tetikleyebiliyor" dedi.



"Kaygı ve panik hali oluşturuyor"

Virüs salgınıyla ilgili olumsuz paylaşımların insanı gelecek kaygısına sürüklediğini söyleyen Psikiyatri Uzmanı Dr. Enver Gül, "Sosyal medyada yanlış ve kaygıya yol açan haberlerden prim sağlayan sahte hesaplar olduğunu da unutmamak gerekir. Bu paylaşımlardan prim kazanan hesapları takip etmemek psikolojik kaygıların önüne geçecek ilk yöntemdir. Evde geçirilen bu sürede büyük küçük demeden herkes bu sosyal mecrada kaybolup gidiyor. Etkileşimin anlık olduğu bu mecrada özellikle diğer bireylerle yapılan yorum ve sohbetlere de dikkat etmek gerekiyor. İzlenen veya okunan içerikler hakkında sizden farklı yorumda bulunan kişilerle çatışma yaratabilecek paylaşımlardan kaçınılmalıdır. Gereksiz tartışmaların psikolojinizi etkileyeceğini unutmayın" diye konuştu.



"Bilimsel kaynaklara bağlı kalın"

Ailelerin çocuklarını mümkün olduğunca psikolojilerini etkileyecek içeriklerden kaçınmaları gerektiğini hatırlatan Dr. Gül, uyarılarda bulunarak, "Sosyal medyada korona virüsle ilgili çok fazla haber ve yorum okumanın kaygı, panik, korku gibi duyguların ortaya daha fazla çıkacağını unutmayın. Dolayısıyla farklı alanları takip etmeye, çevrenizdekilerle farklı konular hakkında konuşmaya odaklanın. Boş zamanlarınızı iyi değerlendirin aile bireyle ile birlikte gerçekleştirebileceğiniz değişik etkinlikler yapın. son olarak sosyal medyada, alanında uzman olan bilinen kişileri takip edin onlara itibar gösterin. Bilimsel kaynaklara bağlı kalın ve olumsuz yanıltıcı haber trafiğinden uzak durun" şeklinde konuştu.

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