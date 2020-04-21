Başkan Togar öğrencilerin 23 Nisan coşkusuna ortak oluyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Başkan Togar öğrencilerin 23 Nisan coşkusuna ortak oluyor

İHA

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, korona virüsü tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı ve okulların kapalı olması nedeniyle 23 Nisan'ı evlerinde kutlamaya hazırlanan öğrencilerin 100. yıl coşkusuna ortak olmak için şiir ve resim yarışması başlattı.

Başkan Togar öğrencilerin 23 Nisan coşkusuna ortak oluyor

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, korona virüsü tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı ve okulların kapalı olması nedeniyle 23 Nisan’ı evlerinde kutlamaya hazırlanan öğrencilerin 100. yıl coşkusuna ortak olmak için şiir ve resim yarışması başlattı.

23 Nisan sürprizi
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100. yılı vesilesiyle düzenlenen şiir okuma ve resim yarışmasına katılan tüm öğrencilere çeşitli hediyelerin verileceğini söyleyen Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, “Bu zorlu süreç nedeniyle çocuklarımız evde eğitimlerini EBA TV üzerinden sürdürüyorlar. Bu süreçte öğrencilerimizin 23 Nisan’ı evde kutlamaları gerekiyor. Her çocuğumuz aileleriyle evlerini süsleyip 23 Nisan’ı evlerinde kutlamaya hazırlanıyorlar. Bizde Tekkeköy Belediyesi olarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100. yılına özel resim çizip, şiir okuyarak çektiği fotoğraf veya videoyu sosyal medya hesaplarımızı etiketleyerek paylaşan evlatlarımızın adreslerine ekiplerimiz vasıtasıyla sürpriz hediyeler ulaştırılacağız. Böylelikle birlik ve beraberliğe en fazla ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde evlerimizin neşesi çocuklarımızın da bu önemli gününü birlikte kutlamış olacağız” dedi.

23 Nisan akşamı Tekkeköy hep bir ağızdan istiklal marşı okuyacak
Tekkeköy’ün 23 Nisan’ın 100. yılını tek yürek olarak kutlamaya hazırlandığına dikkat çeken Başkan Togar, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızın 100. yılı vesilesiyle bu zor günlerde vatandaşlarımıza moral vermek ve birlik beraberliğimizi daha da pekiştirmek maksadıyla 23 Nisan 2020 Perşembe günü 20.45’te sala, ardından yatsı ezanı daha sonra da İstiklal Marşı ve akabinde duanın belediyemiz anons sisteminden okunacak. 21.00’de tüm Türkiye’de olduğu gibi Tekkeköy’de de tüm vatandaşlarımız ellerinde şanlı Türk bayrağı ile balkonlara çıkarak hep bir ağızdan İstiklal Marşı okuyacak. Yani 23 Nisan’ın 100. yılı coşkusunu tüm ülke olarak paylaşacağız” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hurma fiyatları aynı kaldı, vatandaşın ilgisi azaldı
YEREL HABERLER Hurma fiyatları aynı kaldı, vatandaşın ilgisi azaldı
(Görüntülü) 23 Nisan için evlerinde İstiklal Marşı'nı çalıp klip hazırladılar 
YEREL HABERLER (Görüntülü) 23 Nisan için evlerinde İstiklal Marşı'nı ...
23 Nisan için evlerinde İstiklal Marşı'nı çalıp klip hazırladılar
YEREL HABERLER 23 Nisan için evlerinde İstiklal Marşı'nı çalıp klip ...
Psikiyatrist Gül: "Korona virüs gündemine kapılmayın"
YEREL HABERLER Psikiyatrist Gül: "Korona virüs gündemine kapılmayın"
3 bin kişinin çalışacağı 'Tekstilkent Projesi'ne onay Çarşamba için dev proje onaylandı
YEREL HABERLER 3 bin kişinin çalışacağı 'Tekstilkent Projesi'ne ...
Kırsaldaki çocuklara 23 Nisan sürprizi
YEREL HABERLER Kırsaldaki çocuklara 23 Nisan sürprizi
Samsun’da Ramazan pidesi fiyatları belli oldu 50 gramaj azalan pidenin fiyatı geçen seneyle aynı kaldı 420 gram pide 4 TL, 420 gram yumurtalı pide 5 olarak belirlendi
YEREL HABERLER Samsun’da Ramazan pidesi fiyatları belli oldu 50 ...
Başhekim Seven: "Kavak’ta uyguladığımız tedavi ile korona virüsü alt etmeyi başardık"
YEREL HABERLER Başhekim Seven: "Kavak’ta uyguladığımız tedavi ile ...
19 Mayıs Belediyesi yıkanabilir koruyucu maske üretiyor
YEREL HABERLER 19 Mayıs Belediyesi yıkanabilir koruyucu maske ...
Başkan Yıldız’dan '23 Nisan' çağrısı
YEREL HABERLER Başkan Yıldız’dan '23 Nisan' çağrısı
Sanayiciye korona virüsü uzatımı
YEREL HABERLER Sanayiciye korona virüsü uzatımı
(Görüntülü) İspanya?dan gelen Türk vatandaşlarından ?En büyük Türkiye? mesajı
YEREL HABERLER (Görüntülü) İspanya?dan gelen Türk vatandaşlarından ...
Apartmanlarını rengarenk şekilde süsleyip 23 Nisan'ı evden kutladılar 23 Nisan'ın 100. yılında evden kutlama yapan apartman, havadan görüntülendi Samsun'da balkon ve pencereler 23 Nisan için süslendi
YEREL HABERLER Apartmanlarını rengarenk şekilde süsleyip 23 Nisan'ı ...
İspanya´dan gelen Türk vatandaşlarından `En büyük Türkiye´ mesajı
YEREL HABERLER İspanya´dan gelen Türk vatandaşlarından `En büyük ...
(Görüntülü) Almanya'da yaşayan 238 Türk vatandaşı Samsun'a getirildi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Almanya'da yaşayan 238 Türk vatandaşı ...
(Görüntülü) Almanya ve İspanya'da yaşayan Türk vatandaşlarını taşıyan uçak, Samsun'a indi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Almanya ve İspanya'da yaşayan Türk ...
86 yaşındaki vatandaştan anlamlı bağış
YEREL HABERLER 86 yaşındaki vatandaştan anlamlı bağış
Almanya'da yaşayan 238 Türk vatandaşı Samsun'a getirildi
YEREL HABERLER Almanya'da yaşayan 238 Türk vatandaşı Samsun'a ...
Samsun-Sinop il sınırında denetimler sürüyor
YEREL HABERLER Samsun-Sinop il sınırında denetimler sürüyor
Almanya’dan 289 Türk vatandaşı Samsun’a getirildi
YEREL HABERLER Almanya’dan 289 Türk vatandaşı Samsun’a getirildi
Samsun’da sokaklar doldu taştı
YEREL HABERLER Samsun’da sokaklar doldu taştı
İstiklal Marşı’nı en güzel okuyan 55 çocuğa ‘muhabbet kuşu’ Canik Belediyesi’nden çocuklara cıvıl cıvıl ödül
YEREL HABERLER İstiklal Marşı’nı en güzel okuyan 55 çocuğa ‘muhabbet ...
Sokağa çıkma yasağına uymayan 23 kişiye 18 bin 147 lira ceza
YEREL HABERLER Sokağa çıkma yasağına uymayan 23 kişiye 18 bin 147 ...
Samsun’da hedef bin 100 kilometre yol
YEREL HABERLER Samsun’da hedef bin 100 kilometre yol

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X