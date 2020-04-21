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Down sendromlu çocuklar 23 Nisan'ı evden şiir okuyarak kutladı

İHA

Samsun'da Down Sendromlu Çocuklar ve Aileleri Eğitim Dayanışma Derneği tarafından 'Bizi Fark Edin' düşüncesi çerçevesinde hareket ederek 12 down sendromlu bireyden oluşan 23 Nisan adından bir şiir ile video hazırladı.

Down sendromlu çocuklar 23 Nisan'ı evden şiir okuyarak kutladı

Samsun'da Down Sendromlu Çocuklar ve Aileleri Eğitim Dayanışma Derneği tarafından 'Bizi Fark Edin' düşüncesi çerçevesinde hareket ederek 12 down sendromlu bireyden oluşan 23 Nisan adından bir şiir ile video hazırladı.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı korona virüs tedbirleri kapsamında evlerden kutlanacak. Samsun'da ise down sendromlu bireylerin 23 Nisan temalı çekmiş olduğu video herkes tarafından beğeni ile karşılandı. 23 Nisan'ı evden kutlayan down sendromlu çocuklar ellerinde Türk bayrakları ile şiir okudu.
Toplumun bilinçlendirilmesi adına farklı etkinliklere imza attıklarını ifade eden Dernek Başkanı Ulviye Demirci, "Aileler ve toplumun bilinçlendirilmesi, down sendromunu toplum nezdinde anlatmak, anlamlandırmak ve farkındalık oluşturulmasını sağlamak amaçlı farklı etkinliklerle down sendromlu bireyleri ve ailelerini toplumla kaynaştırıyoruz. Her çocuk gibi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı bizim çocuklarımız ve ailelerinin de coşku ile kutlamaları en doğal haklarıdır. Bunun için 'bizi fark edin' düşüncesi ile hareket ederek 12 down sendromlu bireyden oluşan '23 Nisan' isimli bir şiir ile video hazırladık. Down sendromu sadece çocukların ve ailelerinin değil, sosyal boyutları ile herkesi yakından ilgilendiren ve tüm bireylerin ortak çabasını gerektiren bir konudur. Farklılıkları kabullenmenin ve bu farklılıkları önemsemenin bizi insan yaptığını unutmayalım" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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