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Sağlıkçıların aileleri ile yaptığı görüntülü konuşmalar duygulandırdı Samsun’da 347 sağlık çalışanı otel ve misafirhanelerde konaklıyor Haftalardır evlerine gidemeyen sağlık çalışanlarının aile özlemi “1 dakika eve gelsen olmaz mı anne, kahramansın anne”

İHA

Korona virüs ile mücadelede en ön safta yer alan sağlıkçıların ailelerine olan karşılıklı özlemleri sürüyor. Samsun'da haftalardır evlerine gidemeyen sağlıkçıların aileleri ile yaptığı görüntülü konuşmalar duygulandırdı.

Sağlıkçıların aileleri ile yaptığı görüntülü konuşmalar duygulandırdı Samsun’da 347 sağlık çalışanı otel ve misafirhanelerde konaklıyor Haftalardır evlerine gidemeyen sağlık çalışanlarının aile özlemi “1 dakika eve gelsen olmaz mı anne, kahramansın anne”

Korona virüs ile mücadelede en ön safta yer alan sağlıkçıların ailelerine olan karşılıklı özlemleri sürüyor. Samsun’da haftalardır evlerine gidemeyen sağlıkçıların aileleri ile yaptığı görüntülü konuşmalar duygulandırdı.
Korona virüs hastalarının tedavisinde görev alan sağlık personeli ile diğer hastanelerdeki çalışanlar, yoğun mesai harcamaya devam ediyor. Samsun’da virüs ile mücadele eden ve ailelerini tehlikeye atmamak için evlerine gitmeyen 347 sağlık çalışanı Samsun Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Sağlık İl Müdürlüğünün koordineli çalışması sonucunda ayarlanan otellerde ve tesislerde konaklıyor.

“1 dakika eve gelsen olmaz mı anne, kahramansın anne”
Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, sağlık çalışanlarının kaldığı otele giderek moral ziyaretinde bulundu. Çalışanlar ile tek tek sohbet Müdür Oruç onların her daim yanında olduklarını belirtti. Ziyarette ayrıca çalışanların aileleriyle yaptıkları görüntülü konuşmalar duygulandırdı. Bazı çocukların annelerini özlemlerini söylerken “1 dakika eve gelsen olmaz mı anne”, “Kahramansın anne” gibi ifadeler yer aldı.
Ziyarette açıklamalarda bulunan Samsun İl Sağlık Müdürü Dr.Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, "Sağlık çalışanlarımız fedakarlık örneği göstererek ailelerinden uzak kalmaktadırlar. Çalışanların gıda, barınma, lojistik gibi ihtiyaçlarını gidermek için bir planlama yaptık. Sağlıkçılar bizim başımızın tacıdır. Onlar için ne yapsak azdır. Onları bu fedakarlıklarından dolayı kutluyorum. Bu korona virüsünü yeneceğiz. Samsun Valiliği koordinasyonunda gerekli çalışmayı başlattık. Şu an il merkezinde 277, ilçelerde yaklaşık 70 personel olmak üzere toplam 347 personelin belirlenen otel ve tesislerde konaklıyor" dedi.

Yaklaşık 1 aydır ailesini göremiyor
Muazzez Akyıldız Gazi Devlet Hastanesinde klinik hemşiresi olarak görev yapan Muazzez Akyıldız, yaklaşık 1 aydır ailesini göremiyor. Her gün onlara karşı özlem duyduğunu dile getiren Akyıldız, "Aileme korona virüs bulaştırma kaygısından dolayı müdürlüğümüzün sağladığı bir otelde konaklıyoruz. Yaklaşık bir aydır ailemi göremiyorum. Uzun bir süre oldu. Bu süre zarfında hiç bir şekilde ailemi görmedim. Tabii, görüntülü olarak konuşuyoruz. Şöyle bir durum var. Yanlarına gidebileceğini bilmek ama gidememek başka bir duygu ama şuan yaşadığımız çaresiz bir duygudur. Gidemeyeceğimizi biliyoruz. Sarılamıyorsunuz, dokunamıyorsunuz. Bunlar insani ihtiyaçlar. Ne kadar dirayetli durmaya da çalışsan modumuz baya düşürüyor" diye konuştu.

"Hiçbir şekilde cepheden kaçmayacağız, kaçmadık"
10 gündür ailesini göremeyen Gazi Devlet Hastanesinde sürveyans hemşiresi olarak çalışan Ümran Temur’un ise çocukları ile yapmış olduğu görüntülü konuşma hem gururlandırdı hem duygulandırdı. Çocuklar annelerine karşı kahraman anne diye hitap etti. Korona virüsü sürecini en iyi şekilde yürüttüklerini vurgulayan Temur, "Onları çok özledim. Sonuçta bu süreç ve bu süreci atlamak için bu tür olaylara katlanmak zorundayız. Önemli olan bu sürecin hayırlısı ile bitirmek ve herkesin normal hayatına dönmesini sağlamak. Biz bunlar için eğitim aldık. Hiçbir şekilde cepheden kaçmayacağız. Bizim istediğimiz Türkiye’nin evde kalmasıdır. Biz onlar için hep görevimizin başındayız. Gözleri arkalarda kalmasın biz her zaman buradayız" şeklinde konuştu.

"Tek isteğim insanlar evlerinde kalsınlar"
Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım hemşiresi olarak görev yapan Deniz Taşkan ise bu virüs sürecini en iyi şekilde üstesinde geleceklerini söyleyerek, "Şu anda korona virüs hastalarına bakıyoruz. Zor bir süreç tabii ki. Bu süreçte hem yönetimde ki kişiler hem de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sayesinde çok iyi bir şekilde atlatıyoruz. İlk başta adaptasyon sorunumuz oldu. Şuan çok iyi bir şekilde üstesinden geliyoruz. 10 gündür ailemden ayrı kalıyorum. Onları çok özledim. Tabi bu süreci en iyi şekilde atlatacağız. Tek isteğim insanlar evlerinde kalsınlar" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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