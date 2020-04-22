5 yaşındaki Abrek dünya çocuklarına 10 dilde “Merhaba” dedi Minik Abrek: “Ben 5 yaşındayım ama bayramımız 100 yaşında”

Samsun’da 5 yaşındaki minik, dünya çocuklarının kıyafetlerine bürünüp 10 dilde "Merhaba" dedi.

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için hazırlanan kutlama programı çerçevesinde çocuklar kendi hazırladıkları kıyafetlerle dünya çocuklarına onların dillerinde merhaba dediler. Müdürlük tarafından 20 farklı dilde merhaba kelimesine karşılık gelen sözcükler paylaşıldı. Çocuklar ailelerinin de yardımıyla birbirinden eğlenceli videolar hazırladılar.

Bu kapsamda 5 yaşındaki Abrek Uygun’un çektiği video sosyal medyada büyük ilgi gördü. Video içinde 10 farklı dili kullanarak dünya çocuklarına merhaba diyen Uygun, hazırladığı kıyafetlerle konuştuğu dildeki insanları tasvir etti. Çektiği videoda İspanyolca, Japonca, İngilizce, Arapça, Almanca, Adigece, Rusça, Fransızca, Hintçe ve Türkçe dillerini kullandı. Videonun sonunda ise, “Ben Abrek 5 yaşındayım ama bayramımız 100 yaşında” ifadelerini kullandı.

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