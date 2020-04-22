Meskenlerde elektrik tüketimi arttı

Yeşilırmak Perakende Elektrik Dağıtım A.Ş. (YEPAŞ) tarafından ticarethane ve sanayideki elektrik tüketiminde gerileme yaşandığı, mesken abonelerinin elektrik tüketiminde ise artış gözlendiği açıklandı.

YEPAŞ tarafından yapılan açıklamada, “Mart ve Nisan aylarının aynı dönemleri üzerinden yapılan incelemede bölgedeki toplam elektrik tüketiminde yüzde 20’nin üzerinde bir düşme meydana gelirken, mesken amaçlı kullanımlarda ise toplam yüzde 9,7 oranın da artış meydana geldi. Mesken abone grubundaki artış oranı Samsun ilin de yüzde 11,6’yı buldu” denildi.



YEPAŞ bölgesinde tahminleme yapılmadı

Açıklamada “Korona virüsü ile mücadele kapsamında salgının yayılmasını engellemek ve sosyal izolasyonun en iyi şekilde sağlanması amacıyla EPDK tarafından 3 Nisan 2020 tarihinde alınan bir karar gereğince karantina altına alınan bölgelerde tahmini tüketimler üzerinden fatura düzenlenmesine izin verildiği, şeklindedir ancak YEPAŞ olarak sorumluluk alanımız içinde karantina altına alınan bölgelerde bu uygulamanın yapılmadığı ve tahminleme üzerinden fatura düzenlenmedi. Tüm bu uygulamaya rağmen özellikle mesken amaçlı kullanımlardaki tüketim artışını fark edemeyen müşterilerimize göre yüksek gelen faturalara sebebiyle tahminleme yapıldığı endişesine kapılmış olabilirler, müşterilerimiz müsterih olsunlar ki şu ana kadar bölgemizde tahminleme ile elektrik faturası düzenlenmesi uygulaması yapılmamıştır” ifadeleri kullanıldı.

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