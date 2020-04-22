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Anneannesinin dışarı çıkmasını 'virüs var' diyerek engelledi

DHA

Yaprak KOÇER/SAMSUN, (DHA) SAMSUN'da, Ayşe Sel (3), evden dışarı çıkmak isteyen anneannesini, kapının önünde durup, gözyaşları içinde "Virüs var, anneanne ne olur gitme. Gidemezsin anneanne" diyerek engelledi. Küçük kızın sosyal medyada paylaşılan görüntüleri büyük ilgi gördü.  Çarşamba ilçesinde yaşayan Neriman Uysal (50), kızının evine giderek torunları Ayşe ve ablası Elif (6) ile vakit geçirdi. Ardından da evden çıkmak istedi. Anneannelerinin dışarı çıkmak için hazrılandığını gören kardeşler, kapının önüne geçti. "Neden dışarı çıkmayayım?" diye soran anneanneye küçük kızlardan Ayşe,...

Anneannesinin dışarı çıkmasını 'virüs var' diyerek engelledi

<br>Yaprak KOÇER/SAMSUN, (DHA) SAMSUN'da, Ayşe Sel (3), evden dışarı çıkmak isteyen anneannesini, kapının önünde durup, gözyaşları içinde "Virüs var, anneanne ne olur gitme. Gidemezsin anneanne" diyerek engelledi. Küçük kızın sosyal medyada paylaşılan görüntüleri büyük ilgi gördü. <br>Çarşamba ilçesinde yaşayan Neriman Uysal (50), kızının evine giderek torunları Ayşe ve ablası Elif (6) ile vakit geçirdi. Ardından da evden çıkmak istedi. Anneannelerinin dışarı çıkmak için hazrılandığını gören kardeşler, kapının önüne geçti. "Neden dışarı çıkmayayım?" diye soran anneanneye küçük kızlardan Ayşe, ağlayarak, "Virüs var, anneanne ne olur gitme. Gidemezsin anneanne" yanıtını verdi. Ağlayan torununa sarılan Neriman Uysal, "Ben sizi üzmek istemiyorum. Vazgeçtim gitmiyorum" dedi. Anneanne ve torunlarının cep telefou kamerasıyla kaydedilen görüntüsü, sosyal medyada çok sayıda beğeni aldı.<br>DHA-Genel Türkiye-Samsun Yaprak KOÇER<br>2020-04-22 11:45:16<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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