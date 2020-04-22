OKA 2019 Yılı Faaliyet Raporu yayımlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

OKA 2019 Yılı Faaliyet Raporu yayımlandı

İHA

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından 2019 yılında mali destek programlarından 73 adet projeye 34 milyon TL hibe sağlanarak ve 68 milyon TL yatırıma ivme kazandırıldı.

OKA 2019 Yılı Faaliyet Raporu yayımlandı

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından 2019 yılında mali destek programlarından 73 adet projeye 34 milyon TL hibe sağlanarak ve 68 milyon TL yatırıma ivme kazandırıldı.
OKA, 2019 yılında yürüttüğü çalışmalara ilişkin faaliyet raporunu yayımladı. Yayımlanan rapor ile birlikte Ajans, 2019 yılında da finansman enstrümanlarını etkili uygulamalara dönüştürüp, bölgedeki tüm aktörlerinin katılımı ve katkılarıyla araştırma, analiz, planlama, eğitim, yatırım ve tanıtım çalışmalarını ortaya koyup, bölge kalkınmasına önemli katkılarda bulunduğu başarılı bir yılı geride bıraktığı ifade edildi.

73 adet projeye 34 milyon TL hibe sağlandı
2019 yılında OKA tarafından 34 Milyon TL tutarında hibe kaynak ayrılarak “Turizmin Altyapısının Geliştirilmesi”, “Kırsal Kalkınma ve Tarımda Dönüşüm”, “Mesleki ve Teknik Eğitimin Geliştirilmesi” Mali Destek Programları ilan edildi. 3 adet mali destek programı kapsamında toplamda 73 projeye 34 milyon TL hibe sağlanarak ve 68 milyon TL yatırıma ivme kazandırıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2019 yılında ilan edilen Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamına TR83 Bölgesi illerinden Samsun dâhil edildi. OKA aracılığıyla Cazibe Merkezlerini Destekleme Programına sunulup desteklenmeye hak kazanan “Hassas Döküm Teknikeri Eğitim Atölyesi Projesi”, “Samsun İŞGEM İşlik Kapasitesinin Artırılması ve Ortak Kullanım Atölyesi Kurulması Projesi” ve “Samsun Lojistik Merkez Yatay Kapalı Depo Yapım Projesi” ile birlikte bölgeye yaklaşık 10 milyon TL hibe çekildi. Yine Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uygulanan 2019 yılı Sosyal Gelişme Mali Destek Programı (SOGEP) dâhilinde Samsun ilinden “Risk Altındaki Çocuk ve Gençlere Yönelik Meslek Bilinci Kazandırma ve İstihdam Desteği” ile “Samsun Yöresel Ürünleri Markalaşıyor” projeleri destek almaya hak kazanmış olup, projeler 2020 yılında uygulanmaya başlandı.

172 adet proje destek almaya hak kazandı
Ajansın destek vermekte olduğu güdümlü projeler “Kızılırmak Deltası Doğal Yaşam Eksenli Kalkınma Projesi”, “Buzağı Can Sütü Projesi, Tokat Tarihi Meydan Çarşısı’nın Turizm Cazibe Alanına Dönüştürülmesi Projesi” ve “Çorum İlinin Tıbbi ve Aromatik Bitki Üretim Merkezi Haline Getirilmesi Projesi” de 2019 yılı içerisinde tamamlanma aşamasına geldi. Ayrıca 2019 Yılında OKA’nın Teknik Destek Programı kapsamında 172 adet proje destek almaya hak kazanmış, Fizibilite Desteği Programı kapsamında 12 adet proje ile sözleşme imzalandı. Bu projelere 1,7 milyon TL hibe sağlanırken eş finansmanla birlikte toplam proje bütçeleri yaklaşık 3 milyon TL’ye ulaştı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü ve Kalkınma Ajanslarının istişareleri sonucunda 2019 yılı teması olarak "Mesleki ve Teknik Eğitim" konusu belirlendi. Bu kapsamda OKA tarafından Proje Döngüsü Yönetimi (PCM) Eğitimi, Etkili Sunuş Teknikleri Eğitimi, GençBizz Lise Girişimcilik Programı Tanıtım Eğitimi, Usta Çırak Buluşması ve Atölye Çalışması gibi birçok faaliyet gerçekleştirildi. Samsun Üniversitesi iş birliği ile hazırlanan "TR83 Bölgesi Geleceğin Meslekleri Kapsamında İşgücü ve Mesleki Eğitim Sektör Analiz Raporu", 24 Aralık 2019 tarihinde Ajans tarafından düzenlenen “Gelecekte İş Konferansı” ile kamuoyuna tanıtıldı.
OKA tarafından yayımlanan raporda ayrıca şu ifadelere de yer verildi:
“2023 Türkiye Dış Ticaret Stratejisi vizyonu ile uyumlu olarak 2019 yılında OKA öncülüğünde hayata geçen TR83 Bölgesi Rekabetçilik Ve Dış Ticaret Destek Merkezi projesi ile bölgede bulunan işletmeleri sistemli şekilde dünyaya açacak ve ihracatlarını artıracak sürdürülebilir bir yapı kurulması, işletmelerin bu kapsamda ihtiyaç duyacağı uluslararası pazar araştırma yöntemleri, uluslararası ticari bilgi kaynakları, ticari istihbarat kanalları, rekabet istihbaratı, teknik ve operasyonel istihbarat kullanımı, istatistiksel verilerin yorumlanması, müşteri bulma teknikleri ve veri tabanları, rakip analizi gibi nitelikli bilgilerin kendilerine en hızlı yoldan sağlanması amaçlandı. Bu bilgilerin sağlanmasının yanında danışmanlık hizmetleri de verilmekte olup işletmelerin ihracat aşamalarının her anında destek mekanizmasının sürekli hale getirilmesi hedeflendi. Tamamen ücretsiz olarak hizmet veren merkezin, bölgede dış ticaret alanındaki kurumlar arasında etkileşimin artırması, süreçlerin iyileştirilmesi ve hızlandırılmasına yönelik işbirliği ortamının oluşturulması konusunda katkı yapması bekleniyor. OKA coğrafi işaretler ile ilgili edindiği bilgi birikimi ve tecrübenin ulusal düzeyde yaygınlaştırmasının sağlanması, TR83 Bölgesi'nde ve Türkiye'de coğrafi işaretli ürünler alanında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların, bu alanın uzmanları ile bir araya getirilmesi ve coğrafi işaretli ürünler üzerine yenilikçi bir pazarlama modellerinin geliştirilmesi amaçlarına yönelik olarak Coğrafi İşaretli Ürünlerin Pazarlamasında Yenilikçi Bir Model konulu Orta Karadeniz Bölgesi Coğrafi İşaretli Ürünler Buluşmasını 18 Nisan 2019 Perşembe günü ajansın Merkez Hizmet Binası'nda düzenlemiştir. 2019 yılında OKA tarafından yürütülen tüm bu çalışmaların ve daha birçok faaliyetin yer aldığı OKA 2019 Yılı Faaliyet Raporu’na www.oka.org.tr Yıllık Faaliyet Raporları alanından ulaşılabilmektedir.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Esen: “23 Nisan’ı evlerimizde ve tüm medya olanaklarıyla milletçe kutlayacağız”
YEREL HABERLER Esen: “23 Nisan’ı evlerimizde ve tüm medya ...
Veli ve öğrencilerden İstiklal Marşlı “evde kal” mesajı
YEREL HABERLER Veli ve öğrencilerden İstiklal Marşlı “evde kal” ...
Demiryolu raylarını çalan hırsızlık şüphelileri yakalandı Demiryolu ve inşaat malzemesi hırsızlık şüphelileri gözaltına alındı
YEREL HABERLER Demiryolu raylarını çalan hırsızlık şüphelileri ...
İstanbul Alaçamlılar derneğinden 350 yardım kolisi
YEREL HABERLER İstanbul Alaçamlılar derneğinden 350 yardım kolisi
Anneannesinin dışarı çıkmasını 'virüs var' diyerek engelledi
YEREL HABERLER Anneannesinin dışarı çıkmasını 'virüs var' diyerek ...
Minik Begüm’den Milli Eğitim Müdürü Esen’i duygulandıran şiir
YEREL HABERLER Minik Begüm’den Milli Eğitim Müdürü Esen’i ...
Murzioğlu: “Çocuklarımız en büyük güvencemizdir”
YEREL HABERLER Murzioğlu: “Çocuklarımız en büyük güvencemizdir”
Meskenlerde elektrik tüketimi arttı
YEREL HABERLER Meskenlerde elektrik tüketimi arttı
19 Mayıs ilçesinde kapatılan pazar yeri açıldı
YEREL HABERLER 19 Mayıs ilçesinde kapatılan pazar yeri açıldı
Mahalle halkı koronadan değil, tozdan maske takıyor
YEREL HABERLER Mahalle halkı koronadan değil, tozdan maske takıyor
Türkiye'de kenevir ekim alanı 6 kat arttı
YEREL HABERLER Türkiye'de kenevir ekim alanı 6 kat arttı
5 yaşındaki Abrek dünya çocuklarına 10 dilde “Merhaba” dedi Minik Abrek: “Ben 5 yaşındayım ama bayramımız 100 yaşında”
YEREL HABERLER 5 yaşındaki Abrek dünya çocuklarına 10 dilde ...
Tarım işçileri korona virüs gölgesinde mesai yapıyor
YEREL HABERLER Tarım işçileri korona virüs gölgesinde mesai yapıyor
Sağlıkçıların aileleri ile yaptığı görüntülü konuşmalar duygulandırdı Samsun’da 347 sağlık çalışanı otel ve misafirhanelerde konaklıyor Haftalardır evlerine gidemeyen sağlık çalışanlarının aile özlemi “1 dakika eve gelsen olmaz mı anne, kahramansın anne”
YEREL HABERLER Sağlıkçıların aileleri ile yaptığı görüntülü ...
Başkan Demir: “23 Nisan halk iradesidir”
YEREL HABERLER Başkan Demir: “23 Nisan halk iradesidir”
Kablo hırsızları yakayı el verdi
YEREL HABERLER Kablo hırsızları yakayı el verdi
Başkan Hamit Kılıç sanayi sitelerinde ve sebze halinde maske dağıttı
YEREL HABERLER Başkan Hamit Kılıç sanayi sitelerinde ve sebze ...
Canik Belediyesi sokağa çıkma kısıtlamasına hazır
YEREL HABERLER Canik Belediyesi sokağa çıkma kısıtlamasına hazır
Atakumlular 23 Nisan’ı balkonlarda kutlayacak Samsun’da üstü açık otobüslerle dolaşacak bando bayramı balkonlara getirecek
YEREL HABERLER Atakumlular 23 Nisan’ı balkonlarda ...
Havza Belediyesi 30 bin maske dağıttı
YEREL HABERLER Havza Belediyesi 30 bin maske dağıttı
Down sendromlu çocuklar 23 Nisan'ı evden şiir okuyarak kutladı
YEREL HABERLER Down sendromlu çocuklar 23 Nisan'ı evden şiir ...
Dr. Dikmen: “Virüs karton kutuların üzerinde 24 saate yakın kalabiliyor" "Poşetleri ise hiçbir şekilde mutfağın içine sokmayın”
YEREL HABERLER Dr. Dikmen: “Virüs karton kutuların üzerinde 24 saate ...
Büyükşehir'den TBMM'nin açılışının 100. yılı için çok özel bir armağan: “Hakimiyet-i Milliye”
YEREL HABERLER Büyükşehir'den TBMM'nin açılışının 100. yılı için çok ...
Samsun'da öğretmen ve öğrencilerden klipli 'Evde Kal' mesajı
YEREL HABERLER Samsun'da öğretmen ve öğrencilerden klipli 'Evde Kal' ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X