Başkan Özdemir: “Hemşehrilerimizi 23 Nisan saat 21.00’de balkonlarına davet ediyorum"

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Havzalılara Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 100. yıl kutlaması için 23 Nisan saat 21.00’de bayrakları ile birlikte balkonlarına çıkma çağrısında bulundu.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, korona virüs salgın hastalığı sebebiyle bu yıl meydanlarda kutlanamayacak olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için, Havza halkını ev balkonlarında bayrakları ile İstiklal Marşını okumaya davet etti. Başkan Özdemir, “Temellerinin Havza’da atıldığı cumhuriyetimizin simgesi milletimizin iradesinin ve egemenliğinin en güçlü sembolü olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 100. yaşını idrak edeceğimiz 23 Nisan 2020 Perşembe akşamı saat 21.00'de evlerimizin balkonlarında İstiklal Marşımızı okuyarak, ayyıldızlı bayrağımızı dalgalandırarak kutlayacağız. Tüm Havzalı hemşehrilerimizi ay yıldızlı bayrakları ile balkonlara bekliyoruz” dedi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bu günü çocuklara hediye ettiğini hatırlatan Başkan Özdemir, “100 yıl önce emperyalistlerin işgal etmeye yeltendiği vatanımızı nasıl dayanışma içerisinde muhafaza edip istiklal ve bağımsızlığımızı koruduysak yine aynı dayanışma ruhu içerisinde korona virüsü salgını ile mücadele edeceğimize ve yeneceğiz. Bu yıl pandemi nedeni ile meydanlarda ve bayram alanları çocuksuz kaldı. İnşallah bir daha ki yıl yine tüm dünya çocukları ile birlikte 23 Nisan’ı kutlayacağız. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız şimdiden kutlu olsun. Türkiye Büyük Millet Meclisimizin 100. yılında, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, arkadaşları ve tüm şehitlerimizi saygı, rahmet ve şükranla anıyorum" şekilde konuştu.

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