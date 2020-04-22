Samsun'da kısıtlama öncesinde semt pazarında yoğunluk

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Samsun'da kısıtlama öncesinde semt pazarında yoğunluk

DHA

Yaprak KOÇERHüseyin KALAY/SAMSUN, (DHA) SAMSUN'da gece yarısı başlayacak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde semt pazarlarında yoğunluk yaşandı. Samsun'da semt pazarları ve alışverişin yapıldığı kentin işlek caddelerinde hareketlilik yaşandı. İlkadım ilçesindeki Modern Pazar'da yoğunluk yaşanırken, hem pazarcılar, hem vatandaşlar maske ve eldiven takarak koronavirüsten korunmaya çalıştı. Vatandaşların meyve ve sebzeleri seçerek almalarına izin verilmezken, pazarcılar vatandaşlarla yakın temasta bulunmaktan da kaçındı. Pazara gelen vatandaşların hızlıca ihtiyaçlarını alıp, pazar...

Samsun'da kısıtlama öncesinde semt pazarında yoğunluk

<br>Yaprak KOÇERHüseyin KALAY/SAMSUN, (DHA) SAMSUN'da gece yarısı başlayacak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde semt pazarlarında yoğunluk yaşandı.<br>Samsun'da semt pazarları ve alışverişin yapıldığı kentin işlek caddelerinde hareketlilik yaşandı. İlkadım ilçesindeki Modern Pazar'da yoğunluk yaşanırken, hem pazarcılar, hem vatandaşlar maske ve eldiven takarak koronavirüsten korunmaya çalıştı. Vatandaşların meyve ve sebzeleri seçerek almalarına izin verilmezken, pazarcılar vatandaşlarla yakın temasta bulunmaktan da kaçındı. Pazara gelen vatandaşların hızlıca ihtiyaçlarını alıp, pazar yerinden ayrıldıkları görüldü.<br>30 yıldır pazarcılık yapan Necla Uysal, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle insanların ihtiyaçlarını karşılamak için pazara geldiklerini söyleyerek, "Yarın yasak var diye bugünden insanlar alışveriş yapıyorlar. Bir hareketlilik var pazarda" diye konuştu.<br>Pazarcılık yapan Kerim Ay da sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde pazarda bir yoğunluk yaşandığını belirterek "İnsanlar maske takarak pazara geliyorlar. sosyal mesafeye uymaya çalışıyoruz. Şuan için bir sorunumuz yok. İnsanlar pazara gelip oyalanmadan hızlıca alışverişini yapıp gidiyor" dedi.<br> DHA-Genel Türkiye-Samsun Yaprak KOÇER-Hüseyin KALAY<br>2020-04-22 15:58:37<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İlgi artınca, mezar taşı büyüdü ‘Evde Kal’ yazılı mezar taşı Samsun-Ordu karayolu kenarında
YEREL HABERLER İlgi artınca, mezar taşı büyüdü ‘Evde Kal’ yazılı ...
(Görüntülü) Samsun'da kısıtlama öncesinde semt pazarında yoğunluk
YEREL HABERLER (Görüntülü) Samsun'da kısıtlama öncesinde semt ...
23 Nisan’da; Haydi çocuklar balkonlara
YEREL HABERLER 23 Nisan’da; Haydi çocuklar balkonlara
Samsun'da kamyonet şarampole yuvarlandı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da kamyonet şarampole yuvarlandı: 1 yaralı
Başkan Özdemir: “Hemşehrilerimizi 23 Nisan saat 21.00’de balkonlarına davet ediyorum"
YEREL HABERLER Başkan Özdemir: “Hemşehrilerimizi 23 Nisan saat ...
Forza Samsun ÜSD’den yardım kampanyasına anlamlı destek Samsunspor’un başlattığı yardım kampanyasına bin 965 TL destek
YEREL HABERLER Forza Samsun ÜSD’den yardım kampanyasına anlamlı ...
Müftü Karagöz’den Ramazan ayı mesajı
YEREL HABERLER Müftü Karagöz’den Ramazan ayı mesajı
Korona virüs gölgesinde 23 Nisan coşkusu
YEREL HABERLER Korona virüs gölgesinde 23 Nisan coşkusu
Samsun’da meralarda hayvan otlatma sezonu açıldı Çarşamba İlçesi Yukarı Dikencik Mahallesi Mera Islah Projesi 2022'de tamamlanacak
YEREL HABERLER Samsun’da meralarda hayvan otlatma sezonu ...
Esen: “23 Nisan’ı evlerimizde ve tüm medya olanaklarıyla milletçe kutlayacağız”
YEREL HABERLER Esen: “23 Nisan’ı evlerimizde ve tüm medya ...
Veli ve öğrencilerden İstiklal Marşlı “evde kal” mesajı
YEREL HABERLER Veli ve öğrencilerden İstiklal Marşlı “evde kal” ...
OKA 2019 Yılı Faaliyet Raporu yayımlandı
YEREL HABERLER OKA 2019 Yılı Faaliyet Raporu yayımlandı
Demiryolu raylarını çalan hırsızlık şüphelileri yakalandı Demiryolu ve inşaat malzemesi hırsızlık şüphelileri gözaltına alındı
YEREL HABERLER Demiryolu raylarını çalan hırsızlık şüphelileri ...
İstanbul Alaçamlılar derneğinden 350 yardım kolisi
YEREL HABERLER İstanbul Alaçamlılar derneğinden 350 yardım kolisi
Anneannesinin dışarı çıkmasını 'virüs var' diyerek engelledi
YEREL HABERLER Anneannesinin dışarı çıkmasını 'virüs var' diyerek ...
Minik Begüm’den Milli Eğitim Müdürü Esen’i duygulandıran şiir
YEREL HABERLER Minik Begüm’den Milli Eğitim Müdürü Esen’i ...
Murzioğlu: “Çocuklarımız en büyük güvencemizdir”
YEREL HABERLER Murzioğlu: “Çocuklarımız en büyük güvencemizdir”
Meskenlerde elektrik tüketimi arttı
YEREL HABERLER Meskenlerde elektrik tüketimi arttı
19 Mayıs ilçesinde kapatılan pazar yeri açıldı
YEREL HABERLER 19 Mayıs ilçesinde kapatılan pazar yeri açıldı
Mahalle halkı koronadan değil, tozdan maske takıyor
YEREL HABERLER Mahalle halkı koronadan değil, tozdan maske takıyor
Türkiye'de kenevir ekim alanı 6 kat arttı
YEREL HABERLER Türkiye'de kenevir ekim alanı 6 kat arttı
5 yaşındaki Abrek dünya çocuklarına 10 dilde “Merhaba” dedi Minik Abrek: “Ben 5 yaşındayım ama bayramımız 100 yaşında”
YEREL HABERLER 5 yaşındaki Abrek dünya çocuklarına 10 dilde ...
Tarım işçileri korona virüs gölgesinde mesai yapıyor
YEREL HABERLER Tarım işçileri korona virüs gölgesinde mesai yapıyor
Sağlıkçıların aileleri ile yaptığı görüntülü konuşmalar duygulandırdı Samsun’da 347 sağlık çalışanı otel ve misafirhanelerde konaklıyor Haftalardır evlerine gidemeyen sağlık çalışanlarının aile özlemi “1 dakika eve gelsen olmaz mı anne, kahramansın anne”
YEREL HABERLER Sağlıkçıların aileleri ile yaptığı görüntülü ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X