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Başkan Sandıkçı: “Aydınlık günler çok yakın”

İHA

– Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı: "Sabırlı olmaya devam edeceğiz. Aydınlık günler çok yakın. Yine parklarda oynayacaksınız, arkadaşlarınızla etkinlikler yapacaksınız. Bütün bunlar için evde kalmaya devam edelim" dedi.

Başkan Sandıkçı: “Aydınlık günler çok yakın”

– Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı: “Sabırlı olmaya devam edeceğiz. Aydınlık günler çok yakın. Yine parklarda oynayacaksınız, arkadaşlarınızla etkinlikler yapacaksınız. Bütün bunlar için evde kalmaya devam edelim” dedi.
Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, salgın hastalık nedeniyle bu yıl evlerde kutlanacak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bir açıklama yaptı. Ülke olarak zor günlerden geçildiğini belirten Başkan Sandıkçı, “Ülkemizin ve gençlerimizin geleceği için her yıl coşku ve heyecanla kutladığımız 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı aynı coşku ve heyecanla bu yıl evlerimizde çocuklarımızla birlikte kutlayacağız. Milletimiz kendi geleceğine kendisinin yön vereceğini, 23 Nisan 1920’de göstermiştir. Çok zor şartlar altında kazandığımız Cumhuriyetimizi, toplumsal barışı sağlayarak, birlik ve beraberliğimizi koruyarak, yaşatacağız” diye konuştu.
Güzel günlerin çok yakın olduğuna değinen Sandıkçı, “Devletimizin güçlü kalması ve sizlerin sağlığı için biraz daha sabırlı olmaya devam edeceğiz. Aydınlık günler çok yakın. Yine parklarda oynayacaksınız, arkadaşlarınızla etkinlikler yapacaksınız, spor için salonlara koşacaksınız, sinema izleyecek ve tiyatro seyredeceksiniz. Bütün bunları yapabilmek için, sağlığınız için devletimizin uyarılarına uyarak evde kalmaya devam edelim. Bu duygularla, Türkiye Büyük Millet Meclisimizin kuruluşunun 100. yılını ve geleceğimizi emanet edeceğimiz tüm dünya çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en kalbi duygularımla kutluyorum” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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