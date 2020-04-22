Öğrenciler için tören düzenleyip şiir okudular

– Samsun’da korona virüsü salgını nedeniyle öğrencilere kutlamaların yokluğunu hissettirmek istemeyen öğretmenler 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için tören yaptı.



Her yıl öğrenciler tarafından gerçekleştirilen kutlama programında bu yıl bir fark dışında her şey aynıydı. Korona virüsü salgını nedeniyle öğrencileri bayram neşesinden mahrum bırakmak istemeyen öğretmenler töreni kendileri düzenledi. 23 Nisan şiirleri bu yıl öğretmenler tarafından öğrenciler için okundu. Törende çekilen görüntüler öğrencilere ulaştırılarak hasret giderildi.



Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Ladik İmam Hatip Ortaokulu Türkçe Öğretmeni İsa Özcan’ın sunuşuyla devam etti. Ladik İlçe Milli Eğitim Müdürü Aykan Sancı, Ladik İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Abdurrahman Tarku ve Ladik İmam Hatip Ortaokulu Türkçe Öğretmeni Nagihan Bektaş Özlü öğrenciler için şiirlerini seslendirdi.

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