23 Nisan'a sade kutlama TBMM'nin 100. yılı ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu

Samsun'da, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) kuruluşunun 100. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

İlkadım ilçesinde bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreni düzenlendi. Tören ilk olarak Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen'in anıta çelenk bırakmasıyla başladı. Akabinde saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. Törene ayrıca İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe, Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürü İrfan Yetik ve okul müdürleri katıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait gemi de limana demir atarak kutlamalara iştirak etti.

Tören boyunca maske takılarak sosyal mesafe kurallarına uyuldu.

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